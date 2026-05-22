Rescate
Siniestralidad laboral en Ibiza: rescatado un operario tras caer a una zanja en una obra en Santa Eulària
Los bomberos aseguraron la zona y extrajeron al trabajador con una camilla utilizando una autoescala
Los Bomberos de Ibiza han intervenido durante la mañana de este viernes en el rescate de un operario que se había precipitado al interior de una zanja en una obra en construcción en el municipio de Santa Eulària. Según han informado desde el Parque Insular de los Bomberos a través de sus redes sociales, cuando llegaron al lugar, los sanitarios del Samu 061 ya estaban atendiendo al trabajador herido.
Los bomberos procedieron primero a asegurar la zona, apuntalando el espacio de trabajo, y posteriormente inmovilizaron al operario con un tablero espinal y una camilla nido para poder realizar la extracción con seguridad mediante una autoescala.
Una vez fuera de la zanja, el herido fue trasladado hasta una ambulancia para que los sanitarios continuaran con la asistencia médica. En el operativo, los siete bomberos que han participado en el rescate utilizaron un vehículo autobomba, una autoescala.
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