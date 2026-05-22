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Las quejas obligan a Educación a replantearse el sistema del comedor escolar

Directores de Ibiza y Formentera trasladan a la conselleria la sobrecarga que supone cubrir guardias y servicios complementarios en los centros

Reunión de directores de educación junto al conseller Antoni Vera en la UIB.

Reunión de directores de educación junto al conseller Antoni Vera en la UIB. / Toni Escobar

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La organización de los comedores escolares y de los servicios complementarios fue uno de los asuntos abordados ayer en la reunión convocada por la conselleria de Educación y Universidades con los directores de Primaria y Secundaria de los centros públicos de Ibiza y Formentera. El encuentro, presidido por el conseller Antoni Vera en la Universitat de les Illes Balears, tenía como objetivo explicar las principales novedades del próximo curso escolar.

Durante el turno de preguntas, representantes de los equipos directivos plantearon las dificultades que genera la cobertura de determinados servicios fuera del horario lectivo, especialmente en los centros de Primaria. Una de las intervenciones puso el foco en la carga que asumen los equipos directivos y el profesorado para garantizar guardias en servicios como el comedor escolar y las actividades de tarde. Según expusieron, estas tareas se suman a una carga burocrática creciente y no siempre cuentan con una compensación específica.

Desde la conselleria se respondió que los comedores escolares deben contar, en primer lugar, con monitores, y que en aquellos centros con más de 50 usuarios existe también la figura de un encargado de monitores. Educación defendió que el servicio puede estar cubierto con monitores, aunque reconoció que en algunos casos se recurre a maestros voluntarios porque conocen mejor al alumnado y el funcionamiento del centro.

Los docentes no están obligados a cubrir el comedor

La administración aclaró que los docentes no están obligados a cubrir el comedor si no hay voluntarios, ya que corresponde a la empresa adjudicataria aportar el personal necesario. También se recordó que la normativa exige la presencia de un miembro del equipo directivo durante el servicio, no necesariamente dentro del comedor, sino en el centro educativo mientras se desarrolla la actividad.

Los directores trasladaron que, en la práctica, la falta de personal o la dificultad para cubrir determinadas franjas horarias acaba repercutiendo en la organización diaria de los centros. En este sentido, se planteó que entre el final del comedor y el inicio de las actividades extraescolares puede ser necesario mantener profesorado de guardia, una situación que, según los centros, incrementa la presión sobre los equipos directivos.

La conselleria admitió que se trata de una problemática vinculada a la organización de los servicios complementarios y se abrió a estudiar posibles soluciones una vez identificados los centros donde se producen más dificultades. El objetivo es analizar de qué manera puede mejorarse la coordinación con los monitores y reducir la carga que recae sobre los equipos directivos.

En paralelo, Vera explicó que la administración trabaja en el desarrollo de nuevos módulos de gestión vinculados a los servicios complementarios. Según indicó, el módulo correspondiente al comedor está “casi cerrado” y se empezará a probar durante este curso en algunos centros antes de impartir formación y fijar una planificación definitiva. La conselleria ha decidido retrasar la implantación completa de estos sistemas hasta, al menos, el curso 2027-2028 para evitar problemas como los registrados con otros procesos de digitalización.

Ayudas de alimentación para alumnos de institutos

La reunión también abordó las ayudas de alimentación para alumnos de instituto. La conselleria pidió a los centros que colaboren en la difusión de estas líneas de apoyo para que las familias que puedan necesitarlas no dejen de solicitarlas por falta de información. Educación destacó que se trata de ayudas importantes para familias vulnerables y que el objetivo es evitar que queden fondos sin ejecutar cuando existen necesidades reales.

Noticias relacionadas y más

El encuentro con los directores de Ibiza y Formentera forma parte de las reuniones que la conselleria está manteniendo para preparar el próximo curso escolar. Además de los comedores, se trataron cuestiones como el transporte escolar, la gestión de becas y ayudas, la digitalización, las infraestructuras educativas y la organización de servicios complementarios.

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