La IA de Ibiza que quiere revolucionar la prevención de incendios

Sentinella, una startup desarrollada desde CentreBit Ibiza, ha sido seleccionada entre los 15 finalistas de The Next Unicorn Challenge, una competición internacional que ha reunido 328 proyectos procedentes de Alemania, Italia, Barcelona, Madrid, Alicante, México, Polonia, Rumanía y otros territorios del ecosistema emprendedor europeo e internacional. El certamen cuenta con una dotación de 5 millones de euros en cartas de intención de inversión, gracias a Parque Tec México, liderado por Ron Oliver.

Más allá de esa dotación, el premio más singular para la empresa ganadora será una plaza directa en la Gran Final de la Startup World Cup en San Francisco, donde competirá por un millón de dólares en efectivo, fruto del acuerdo con Pegasus Tech Ventures, uno de los fondos de capital riesgo más activos a nivel global.

El término startup hace referencia a una empresa emergente, normalmente de base tecnológica, que nace con un modelo de negocio innovador y con capacidad para crecer rápidamente. En el caso de Sentinella, su propuesta se centra en el uso de la inteligencia artificial para mejorar la prevención de incendios mediante una plataforma capaz de predecir el riesgo de ignición con una resolución de 200 por 200 metros, frente a los 8 o 10 kilómetros de los sistemas actuales.

Representantes de Sentinella. / Clara Cano Núñez

40 años de datos históricos

La tecnología de la compañía combina 40 años de datos históricos con información ambiental en tiempo real, lo que permite realizar predicciones más precisas y adaptadas al territorio. Sentinella prepara ahora su primera ronda de financiación, con la que prevé ampliar su cobertura a todo el archipiélago balear y escalar posteriormente a nivel nacional con un modelo extrapolable.

Setinella Startup presentando su proyecto. / Clara Cano Núñez

“Esta experiencia ha sido una oportunidad increíble para visibilizar qué hacemos y proyectar dónde queremos llegar”, señala Clara Cano Núñez, CEO de Sentinella. “Hemos visto claramente el potencial que tiene la plataforma. Y todo está vinculado a lo que realmente importa: proteger y cuidar donde vivimos”, añade.

Sentinella en el Ibiza Tech Forum / Clara Cano Núñez

El equipo de Sentinella combina talento local e internacional. Está integrado por Clara Cano Núñez, Directora ejecutiva; Maximilià Goldston, Director de datos y originario de Ibiza; Alfonso de la Osa, Director tecnológico; y Eleanor Manley, Directora de estrategia.

Sentinella también es finalista del Premio Emprende de La Caixa en Baleares, un reconocimiento que refuerza la proyección de esta iniciativa tecnológica nacida en Ibiza y orientada a mejorar la protección del territorio frente al riesgo de incendios.