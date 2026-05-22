Patrimonio de Ibiza: el Ayuntamiento pide al Ministerio la titularidad de la antigua Universitat, la Capilla del Salvador y el baluarte de Santa Tecla

El Ayuntamiento de Ibiza no ceja en su empeño de recuperar la gestión tres espacios patrimoniales emblemáticos de Dalt Vila: la antigua Universitat, la Capilla del Salvador y el baluarte de Santa Tecla. El equipo de gobierno llevará al próximo pleno municipal una propuesta para solicitar al Ministerio de Cultura la revocación y extinción de la cesión de uso de estos inmuebles, acordada en el año 1975.

Como ya publicó Diario de Ibiza en octubre de 2025, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quiere recuperar este patrimonio para la ciudad, para lo que anunción entonces que se dirigiría al ministro Ernest Urtasun para revertir la cesión que se hizo en su momento y regularizar su situación jurídica a favor del Ayuntamiento. Entonces, el equipo de gobierno defendía que la reversión de la antigua Universitat, la Capilla del Salvador y el baluarte de Santa Tecla permitiría garantizar una gestión local, directa y eficiente en beneficio de la ciudadanía y en línea con su valor patrimonial, cultural e histórico.

Según informa ahora el Ayuntamiento, la cesión de uso fue ratificada por el pleno municipal el 27 de mayo de 1975 y mantenía en todo momento la titularidad municipal de los inmuebles. Por ello, más de cincuenta años después, el Consistorio considera necesario que el uso y la gestión de estos espacios vuelvan a depender directamente del Ayuntamiento para "garantizar su conservación, puesta en valor y apertura a la ciudadanía".

"La cesión de uso" al Estado, "ratificada por el pleno municipal el 27 de mayo de 1975, mantenía en todo momento la titularidad municipal de los inmuebles. Más de cincuenta años después, el Consistorio de Ibiza considera necesario que la gestión y el uso de estos espacios vuelvan a ser municipales, para garantizar su conservación, puesta en valor y apertura a la ciudadanía", señala en una nota la concejala de Patrimonio, Carmen Domínguez.

El baluarte de Santa Tecla, clave para completar el recorrido de Dalt Vila

Uno de los espacios incluidos en la reclamación es el baluarte de Santa Tecla, cuya recuperación integral lleva décadas siendo reivindicada por el Ayuntamiento. El enclave forma parte del recinto amurallado renacentista de Dalt Vila, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y constituye actualmente el único punto que interrumpe el recorrido perimetral por las rondas y baluartes debido a las obras que desde hace años se ejecutan para reformar y recuperar el Museu Arqueològic.

El objetivo municipal es "incorporar plenamente este espacio al circuito patrimonial de las murallas, tanto por su valor histórico, cultural y paisajístico como por su condición de mirador natural sobre la ciudad y su entorno".

El Museo Arqueológico, cerrado desde 2011

En relación con la antigua sede de la Universitat y la Capilla del Salvador, Domínguez recuerda que el Museo Arqueológico permanece cerrado desde el año 2011, por lo que estos espacios ya no se destinan a la finalidad que motivó la cesión de uso.

El Ayuntamiento sostiene que esta falta de uso durante los últimos quince años ha impedido que la ciudadanía pueda acceder y disfrutar de estos bienes patrimoniales y puede comportar, además, un deterioro progresivo de su estado de conservación. "La recuperación de estos espacios permitirá reforzar la protección y difusión del patrimonio histórico de la ciudad, facilitar el acceso de la ciudadanía e impulsar nuevos usos culturales compatibles con su valor histórico y patrimonial", concluye Domínguez.