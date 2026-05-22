El Ministerio de Justicia confirma que los juzgados de Ibiza se quedan sin informático: "No se prevé asignación en esta sede"

El Ministerio de Justicia ha confirmado que los juzgados de Ibiza no van a contar a partir de ahora con un técnico de mantenimiento informático que pueda resolver de forma presencial todos los problemas técnicos que puedan sufrir unos 200 usuarios y 250 equipos entre ordenadores de sobremesa, portátiles y tabletas.

La Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia es el organismo que ha diseñado el modelo de renovación del modelo de soporte tecnológico en las sedes judiciales, en el que se ha basado la nueva licitación del servicio de atención a usuarios que ha entrado en vigor esta semana.

La nueva adjudicataria del contrato público, que supera los 51 millones de euros, es una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por NTT Data y Softtek Digital Solutions que asume oficialmente sus nuevas funciones este viernes "garantizando la continuidad de la atención tecnológica en todas las sedes judiciales", según aseguran fuentes ministeriales a Diario de Ibiza.

"El nuevo contrato no supone únicamente un relevo de proveedor, sino una reorganización integral del modelo de soporte, que pasa a estructurarse en distintos niveles de atención —remota, centralizada y presencial—, con una distribución específica de recursos conforme a la planificación contractual", abundan.

A la calle tras 24 años de experiencia

En ese nuevo reparto de recursos en el 'Territorio Ministerio', que engloba a las cinco comunidades autónomas sin las competencias de Justicia transferidas, entre ellas Baleares, los técnicos de la Dirección General de Transformación Digital han decidido que Ibiza pierda al único técnico de mantenimiento informático que todavía conservaba. Este experimentado trabajador acaba de perder el trabajo que llevaba realizando 24 años.

El nuevo plan que ha entrado en vigor distingue dos figuras laborales para labores informáticas: el Técnico Auxiliar de Informática (TAI) y el Operador In Situ (OIS). En Ibiza, el nuevo escenario marca que opere un TAI, cuyo trabajo en los juzgados arrancó el pasado mes de diciembre, pero ni un solo OIS.

Según explican desde el ministerio, ahora adquiere "especial relevancia" el TAI, que forma parte del "personal funcionario" y actúa como "representante de la Dirección General en el territorio". "Sus funciones se centran en la interlocución, coordinación y supervisión del servicio, así como en el seguimiento de incidencias y verificación del correcto funcionamiento del soporte en cada sede, sin sustituir las funciones del proveedor", desgranan.

Un centro de atención telefónica "ultrasaturado"

Por su parte, los Operadores In Situ son "personal técnico encargado del soporte presencial en aquellas sedes donde así se contempla en la organización del servicio". "Con la entrada en vigor del nuevo contrato, no se prevé la asignación de OIS en esta sede (Ibiza), quedando la atención presencial garantizada a través del TAI, dentro del esquema organizativo definido", aseguran las mismas fuentes.

Sin embargo, para el mantenimiento habitual de los ordenadores, indispensable para arreglar todos los contratiempos que surgen de forma inevitable en el día a dia, los trabajadores de los juzgados ya no podrán echar mano de una persona disponible en el edificio, sino que tendrán solicitar asistencia por teléfono a un centro de atención al usuario que está "ultrasaturado", tal y como advierte Juan Nieto, delegado sindical de CSIF en Ibiza y Formentera. "Si tienes suerte, cuando llamas puedes contactar con alguna persona, pero la mayoría de las veces tienes que dejar un mensaje de voz para que te devuelvan la llamada", subraya.

Y no se trata únicamente de los ordenadores. Las grabaciones de los juicios y las vistas, que se realizan a través del sistema tecnológico Efidelius, dependen de las cámaras y los micrófonos. Si alguno de estos medios falla, los actos tienen que suspenderse obligatoriamente, tal y como marca la ley. Con un OIS se suele solucionar rápido, pero el TAI no realiza labores de mantenimiento, tampoco en este ámbito. Otro de los motivos que han disparado la preocupación entre jueces, fiscales, letrados y demás personal jurídico.