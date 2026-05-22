Makoke calienta motores para su boda en Ibiza con una despedida sorpresa en Madrid

Makoke, colaboradora televisiva y rostro habitual de los programas del corazón, ultima los preparativos de su boda en Ibiza, donde tiene previsto casarse el próximo 12 de junio con el publicista Gonzalo Fernández Figares. A pocas semanas del enlace, la también exconcursante de realities ha celebrado su despedida de soltera, una fiesta sorpresa organizada por su entorno más cercano.

La celebración tuvo lugar este jueves en Madrid, en la zona de la Puerta de Alcalá, según contó el programa El tiempo justo. Allí estuvieron algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Marta López y Arancha de Benito, que dieron algunos detalles de la noche.

La sorpresa fue total para Makoke. Según relataron sus amigas, la encargada de llevarla hasta el lugar de la celebración fue Anita, y la futura novia no sospechaba nada. "La ha traído Anita y ha flipado", explicaron durante la fiesta.

Sus amigas le preparan una despedida antes de la boda en Ibiza

La despedida llega en la recta final antes de una boda que tendrá lugar en Ibiza, convertida una vez más en escenario de un enlace mediático. Marta López aseguró que Makoke había llegado a lamentar días antes que no iba a tener despedida de soltera, por lo que sus amigas decidieron prepararle una noche especial.

Durante la celebración también hubo espacio para las bromas. Arancha de Benito recordó que esta será la tercera boda de Makoke y comentó, entre risas: "A la tercera va la vencida". Además, sus amigas tenían preparada alguna sorpresa más, entre ellas un espectáculo flamenco. La boda de Makoke y Gonzalo Fernández Figares se celebrará en Ibiza el próximo mes de junio y se perfila como uno de los acontecimientos sociales más comentados de las próximas semanas en la isla.