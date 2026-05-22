El lugar perfecto para los amantes de la electrónica

[UNVRS] vuelve a situarse en el centro de la escena electrónica internacional con una secuencia de noches pensadas para quienes buscan algo más que una fiesta. Este fin de semana y en los próximos días, el club despliega una programación marcada por tres universos muy distintos, pero conectados por una misma idea: convertir la música en una experiencia total.

No Art abre el recorrido este domingo 24 de mayo con el primero de sus dos takeovers especiales en [UNVRS]. El colectivo nacido en Ámsterdam regresa a Ibiza con una propuesta que combina música de vanguardia, intervención artística, libertad creativa y una atmósfera diseñada para estimular todos los sentidos.

La primera fecha de No Art estará encabezada por ANOTR B2B PAWSA, un cruce entre dos nombres clave del house contemporáneo. ANOTR aportará su mezcla de house, deep house y disco, mientras que PAWSA llegará desde Londres con la energía del tech house actual. El cartel se completa con Miguelle & Tons y Rooléh, que amplían el imaginario sonoro de una noche construida desde el groove, la personalidad y la conexión directa con la pista.

Black Coffee inaugurará el próximo miércoles la primera de sus tres noches especiales en [UNVRS]. Tras uno de los sets más memorables de la Opening Party del club, el artista sudafricano vuelve con su Afropolitan house, un lenguaje propio donde percusión africana, sensibilidad soulful y visión metropolitana del house y el techno conviven con naturalidad.

El viernes 29 de mayo será el turno de Charlotte de Witte. La fundadora de KNTXT regresa con su techno depurado, crudo y sin concesiones, acompañada por Enzo Siragusa en la Main Room.

Tres citas, tres formas de entender la electrónica y un mismo escenario preparado para hacer de cada noche un viaje inmersivo.