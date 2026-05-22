Llama la atención: que todos los partidos de Ibiza se hayan posicionado en contra de la ampliación del aeropuerto, aunque echándose las culpas unos a otros

Que casi todos los partidos de Ibiza se hayan posicionado en contra de la ampliación del aeropuerto, aunque echando las culpas a los otros de que siga adelante. PSOE y UP al PP porque la ampliación viene de la época Rajoy y el PP al PSOE porque es el que está gobernando. Estaría bien que, por una vez, y ya que están de acuerdo en lo esencial, estuvieran en el mismo lado.

Llama la atención

La revolución que se ha montado en la Administración de Justicia de Ibiza después de que se haya extinguido el contrato del informático de los juzgados siguiendo los dictados de la reforma del sistema judicial. Alrededor de 150 trabajadores, desde el juez decano a los administrativos, se manifestaron este miércoles para pedir que el informático vuelva a su puesto, que consideran «esencial» para el buen funcionamiento de la institución.

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El temor de los empresarios y trabajadores de Cala d’Hort ante la posibilidad de que esta temporada no abra el aparcamiento, que complica muchísimo la llegada a la cala y también a los muchos vehículos que llegan a la zona cada tarde para contemplar la puesta de sol. El Ayuntamiento busca un terreno alternativo porque el que se usaba no puede ser declarado de interés público, pero mientras no hay dónde aparcar.