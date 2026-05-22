Medio Ambiente
La lagartija pitiusa ya tiene guardaespaldas en Sant Joan
El Ayuntamiento refuerza las medidas de control de esta especie invasora y apela a la colaboración ciudadana para proteger la biodiversidad del municipio
El Ayuntamiento de Sant Joan, a través del área de Medio Ambiente, ha hecho entrega de trampas para serpientes con el objetivo de reforzar las acciones de control de esta especie invasora y continuar protegiendo a la sargantana pitiusa, una especie emblemática y fundamental del patrimonio natural de las Pitiusas.
La entrega se ha llevado a cabo en las dependencias municipales de Protección Civil, donde también se ha explicado a las personas participantes el correcto funcionamiento de las trampas, así como las pautas básicas para su instalación y uso de forma segura y efectiva.
Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la conservación de la biodiversidad del municipio y con la implicación directa de la ciudadanía en la protección del medio natural.
Desde el Consistorio se ha destacado la importancia de seguir impulsando medidas de prevención y control para reducir el impacto de las serpientes sobre la fauna autóctona, especialmente sobre la sargantana pitiusa, gravemente amenazada por la presencia de esta especie invasora.
El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de todas las personas participantes y ha recordado que la preservación del entorno natural es una responsabilidad compartida.
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