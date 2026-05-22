La lagartija pitiusa ya tiene guardaespaldas en Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan, a través del área de Medio Ambiente, ha hecho entrega de trampas para serpientes con el objetivo de reforzar las acciones de control de esta especie invasora y continuar protegiendo a la sargantana pitiusa, una especie emblemática y fundamental del patrimonio natural de las Pitiusas.

La entrega se ha llevado a cabo en las dependencias municipales de Protección Civil, donde también se ha explicado a las personas participantes el correcto funcionamiento de las trampas, así como las pautas básicas para su instalación y uso de forma segura y efectiva.

Entrega de trampas para serpientes a los vecinos de Sant Joan. / Ayuntamiento de Sant Joan

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la conservación de la biodiversidad del municipio y con la implicación directa de la ciudadanía en la protección del medio natural.

Desde el Consistorio se ha destacado la importancia de seguir impulsando medidas de prevención y control para reducir el impacto de las serpientes sobre la fauna autóctona, especialmente sobre la sargantana pitiusa, gravemente amenazada por la presencia de esta especie invasora.

Trampas para serpientes. / Ayuntamiento de Sant Joan

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de todas las personas participantes y ha recordado que la preservación del entorno natural es una responsabilidad compartida.