El juez reactiva el caso La Vida Islados: Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, insiste en que es víctima de "una persecución política"

El juez reactiva el caso de La Vida Islados, que investiga la tramitación y aprobación, durante la pandemia del covid, de la campaña de promoción turística de la isla del mismo nombre. El pasado martes 19 de mayo, el juez de la Sección de Instrucción plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Ibiza dio traslado a la defensa del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para que presente escrito de defensa en el plazo de diez días frente a las acusaciones formuladas en el procedimiento abierto por esta causa. El juzgado advierte de que, si la defensa no presenta su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se opone a las acusaciones y el procedimiento seguirá su curso. Contra la diligencia cabe recurso de reposición en el plazo de tres días desde su notificación.

Pero el propio Vicent Marí ha confirmado a Diario de Ibiza que presentarán el escrito y que pedirán su "libre absolución". Y con ironía, explica que esta petición "va en la línea de la Fiscalía", que a principios del pasado mes de febrero, como también adelantó este diario, comunicó al juez instructor que no iba a presentar escrito de acusación contra el presidente, en línea con su decisión anterior de no recurrir el auto de archivo del procedimiento decretado en primera instancia.

Desde la Fiscalía explicaron entonces que, una vez analizado el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, no veían motivos para cambiar su postura de no pedir la apertura de juicio oral ni presentarán petición de penas contra Marí porque siguen sin apreciar indicios de delito en su actuación en este caso. El Ministerio Fiscal recordaba que la Audiencia Provincial había confirmado que la utilización del procedimiento de emergencia para adjudicar el contrato de promoción de La Vida Islados no constituía ilícito penal y que las posibles discrepancias al respecto debían resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Escrito de conclusiones de la Fiscalía

Además, la Fiscalía de Ibiza presentó el pasado 27 de marzo su escrito de conclusiones absolutorias respecto a Marí. El Ministerio Fiscal interesó la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial, pero sostenía que "de los hechos descritos no se desprende ilícito penal", que "no hay delito", que "sin delito no hay autor" y que no corresponde imponer pena. Además, el Ministerio Público mantuvo que no había quedado acreditado que Marí decidiera "de forma arbitraria, injusta y perjudicial para el erario público" la adjudicación del vídeo, y añadió que el Consell de Ibiza no reclama perjuicio alguno.

El escrito fiscal también descartaba que hubiera quedado acreditado que el encausado hablara "de forma humillante o denigrante" a la interventora Marian Tur Díaz o que le exigiera realizar conductas arbitrarias en relación con la aprobación de los presupuestos de finales de diciembre de 2019 o con el expediente de La Vida Islados, "más allá de las discrepancias jurídicas planteadas en la nota de reparo".

En el procedimiento se mantiene la acusación popular, ejercida por el PSOE, y la particular, promovida por la interventora de la institución, Marian Tur Díaz, que pide para el presidente un total seis años de prisión y casi 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una indemnización de 80.000 euros, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y de lesiones psíquicas (otros 2,6 años). Precisamente, Vicent Marí recuerda que en la causa había otros tres investigados que el juez ha ido sacando de la causa, y "nadie recurrió esas decisiones". El presidente insiste en que el proceso es "una persecución política".