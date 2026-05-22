Rutas en kayak, paddle surf y Meharis en el III Enjoy Ibiza Day

El próximo domingo 24 de mayo se celebrará el III Enjoy Ibiza Day, una jornada organizada para dar a conocer los servicios y actividades que ofrecen los socios de Enjoy Ibiza Activities, el club de experiencias de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza. La salida y llegada del evento tendrá lugar en la playa de es Figueral, con rutas por tierra y mar por la costa de Pou des Lleó y con vistas al islote de Tagomago.

El programa se desarrollará de 9 a 18 horas. Las excursiones por mar y tierra se realizarán de 10 a 13 horas, aunque la ruta en kayak individual hasta Tagomago saldrá a las 9 horas. A las 14 horas habrá una paella en el Invisa Hotel Cala Verde y, a partir de las 16 horas, se celebrarán talleres y experiencias en el hotel.

Por mar, los participantes podrán disfrutar de las aguas cristalinas de la zona, pasando por puntos como s’Illot de s’Or. Los más madrugadores realizarán una ruta en kayak individual hasta el islote de Tagomago, mientras que el resto de actividades acuáticas, como kayak doble, paddle surf y Big SUP, llegarán hasta Pou des Lleó. Todas estas propuestas estarán dirigidas por el equipo de Kayak-Ibiza. También en la playa de Es Figueral tendrá lugar una sesión de yoga sobre tablas de paddle surf a cargo de SUP Yoga Ibiza.

Excursión por Pou des Lleó. / Ana Curbelo

Actividades por tierra

Por tierra, Ibiza Nature guiará una ruta a pie para dar a conocer el paisaje de la zona. Además, con Emove Ibiza/Retro Rides Ibiza, los participantes podrán recorrer carreteras y caminos en Meharis, en una actividad vinculada a la esencia hippie de la isla. El Invisa Hotel Cala Verde acogerá por la tarde varias actividades, entre ellas una experiencia Sea Starlight con Ibiza Virazon Charter, un taller de tote bags a cargo de Ibiza Eco Tours y un campeonato de ajedrez de la mano de Chess Ibiza.

La organización agradece también la colaboración de Trasmapi, el Ayuntamiento de Santa Eulària y OWQLO, encargado de la app y la plataforma para el registro de entradas de los participantes. Desde Enjoy Ibiza Activities destacan que seguirán mostrando “el paraíso natural” de la isla y todas las actividades que se pueden vivir en ella.