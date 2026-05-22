IbizaPreservation pide extremar la prevención de incendios para proteger la biodiversidad de la isla

IbizaPreservation ha insistido, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, en la importancia de extremar la prevención de incendios forestales en la isla y cumplir de forma estricta las restricciones vigentes desde el pasado 1 de mayo y hasta el 15 de octubre. Durante este periodo está prohibido hacer fuego en terreno forestal y a menos de 50 metros del mismo, una medida clave para reducir el riesgo de incendios en los meses de mayor calor y sequía.

Desde la fundación ambiental subrayan que esta prohibición no responde solo a razones de seguridad, sino también a la necesidad de proteger la biodiversidad de Ibiza. En una isla donde más del 71% de la superficie tiene carácter forestal, los bosques y las zonas de vegetación natural cumplen un papel esencial en la conservación de especies, la protección del suelo, la regulación del agua y el mantenimiento del paisaje.

«El Día Internacional de la Diversidad Biológica es una oportunidad para recordar que la naturaleza de Ibiza necesita prevención durante todo el año, pero especialmente ahora, cuando el riesgo de incendio aumenta», ha señalado la directora de IbizaPreservation, Inma Saranova. También ha recordado la importancia de evitar hacer fuego, no tirar colillas, no abandonar residuos y extremar la precaución con cualquier actividad que pueda generar chispas.

Los últimos datos de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern balear, analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation, indican que Ibiza registró en 2025 un total de 26 siniestros forestales, frente a los 22 de 2024 y los 27 de 2023. Del total del año pasado, 25 fueron conatos, es decir, incendios controlados antes de superar una hectárea de superficie quemada, y solo uno alcanzó la categoría de incendio forestal.

En 2025 ardieron 3,4 hectáreas de superficie forestal en la isla, una cifra similar a las 3,2 hectáreas de 2024 e inferior a las 8,1 hectáreas quemadas en 2023. Desde el Observatorio advierten, no obstante, de que el hecho de que la mayoría de episodios se controlen en fase de conato no debe llevar a bajar la guardia.

Importancia de la detección precoz

«Que la inmensa mayoría de los siniestros se queden en conatos demuestra la importancia de la detección precoz, la vigilancia y la rápida intervención de los equipos de extinción. Pero también nos recuerda que cada imprudencia puede tener consecuencias graves en un territorio limitado y ambientalmente muy valioso como Ibiza», ha señalado Elisa Langley, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad.

IbizaPreservation recuerda además que la prevención pasa por una gestión forestal activa. En 2025 se tramitaron 146 autorizaciones de aprovechamiento forestal en Ibiza, un 8,75% menos que en 2024, y el volumen de madera y biomasa forestal gestionada descendió de cerca de 1.102 metros cúbicos en 2024 a 859,43 metros cúbicos en 2025, un 22% menos.

La fundación destaca que los trabajos de limpieza, clareos, podas, retirada de restos vegetales y manejo de biomasa ayudan a reducir la acumulación de vegetación seca en el monte, un factor clave para disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales.

Por todo ello, IbizaPreservation hace un llamamiento a residentes y visitantes para que respeten la prohibición de hacer fuego en zonas forestales durante toda la temporada de alto riesgo, eviten cualquier conducta que pueda provocar un incendio y avisen rápidamente al 112 ante cualquier columna de humo o situación de riesgo.