Turismo
Sant Josep, en Ibiza, rey del lujo de Baleares: el 30% del gasto de los turistas extranjeros se concentra en el sector de alto 'standing'
El estudio de la UIB destaca que el turismo de alto valor añadido genera 2.300 millones de euros para la economía balear y 2,5 empleos por turista.
Efe
La isla de Ibiza y, en concreto, la ciudad de Ibiza y el municipio de Sant Josep, parecen ser los reyes del turismo de lujo de las islas. Así se desprende, al menos, del estudio sobre el impacto del turismo de lujo que han presentado este viernes por la mañana la UIB, la conselleria de Turismo y la asociación Essentially Mallorca durante la jornada 'Impacto del turismo de lujo en Baleares'.
El estudio recoge que, de todos los turistas que visitaron Mallorca el pasado año, el 7,84% se hospedaron en hoteles de cinco estrellas y que el 27,3% del gasto total de turistas extranjeros en Palma corresponde al segmento de lujo, porcentaje que se sitúa en el 27,2% en Calvià, el 25,3% en Ibiza capital y el 30% en Sant Josep de sa Talaia.
El turista de lujo que visita Mallorca registra un gasto medio diario de 731 euros, lo que supone alrededor de un 1.500% más que el gasto medio del conjunto de turistas extranjeros habituales, de 46 euros, y concentra el 27,3 % del gasto total pese a representar solo el 7,84 % del volumen de visitantes.
El estudio destaca que el turismo de alto valor añadido tiene un impacto muy superior a su volumen, con una contribución estimada de 2.300 millones de euros a la economía balear.
Además, este segmento representa el 7,75% de la producción de las islas, el 7,14% del valor añadido y el 7,35% del empleo, lo que refuerza su papel como motor económico más allá del número de visitantes. Durante la jornada, los expertos han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la generación de valor.
2,5 empleados por cada turista de lujo
Por cada turista de lujo hay 2,5 empleados, mientras que la ratio desciende a 0,7 trabajadores en el caso del turista "normal". El vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar, ha destacado que el análisis del turismo resulta clave para abordar el futuro de Baleares desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta no solo su impacto económico, sino también el social, territorial y medioambiental.
Por su parte, el director general de Turismo, Miquel Rosselló, ha defendido que el archipiélago debe evolucionar hacia un modelo que priorice la calidad y el equilibrio, en el que el turismo de lujo —entendido desde la excelencia y el respeto al territorio— pueda desempeñar un papel relevante para mejorar la competitividad y la distribución del valor. En la misma línea, la catedrática de Economía Aplicada de la UIB, Marta Jacob, ha subrayado que medir el impacto de este segmento permite disponer de información rigurosa para la toma de decisiones, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad, el empleo o la innovación.
El conflicto en Oriente Medio
Los expertos no creen que el conflicto en Oriente Medio vaya a influir en el turismo de lujo durante la próxima temporada, que previsiblemente registrará cifras similares a las de 2025. El informe también aborda la relación entre el turismo de lujo y la economía circular, señalando que los establecimientos de mayor categoría adoptan en mayor medida prácticas sostenibles y de eficiencia energética, lo que refuerza su papel en la transición hacia un modelo turístico más responsable.
Los datos apuntan a que el turismo de lujo se consolida como un segmento estratégico para Baleares, con capacidad para generar riqueza, favorecer la desestacionalización y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y diferenciado.
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