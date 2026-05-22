Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este viernes la instalación de un techo decorativo en la calle Antoni Guasch Juan, el paseo de los juzgados una actuación que forma parte de una prueba piloto de refugio climático impulsada por la concejalía de Comercio y Mercados.

La estructura permanecerá instalada durante los meses de verano con el objetivo de embellecer el espacio urbano y, al mismo tiempo, generar nuevas zonas de sombra para vecinos, peatones y visitantes. Según ha informado el Consistorio, el montaje se llevará a cabo entre hoy y mañana.

Medidas de adaptación para combatir el calor

La iniciativa busca reducir la temperatura bajo la instalación y hacer más confortable el tránsito por esta vía, especialmente durante los días y las horas de mayor calor. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende mejorar la comodidad y la transitabilidad del entorno, además de avanzar en medidas de adaptación al calor en el espacio público.

Desde el Consistorio han agradecido la colaboración y la buena predisposición de los comerciantes y establecimientos de la zona, que han mostrado su apoyo al proyecto desde el primer momento.

El concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, ha señalado que, si la prueba piloto ofrece los resultados esperados y se demuestra positiva para el bienestar ciudadano y la dinamización del espacio público, el Ayuntamiento estudiará extender este tipo de instalaciones a otros puntos del municipio.