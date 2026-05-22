Turistas que hoy se queman con el sol en Ibiza, melanomas que se diagnostican mañana a miles de kilómetros

En el marco del Día Mundial Contra el Melanoma, que se celebra cada 23 de mayo, la Asociación Española Contra el Cáncer en Islas Baleares AECC y el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (Cofib) celebran su campaña conjunta de prevención del cáncer de piel para incidir en la importancia de protegerse adecuadamente del sol.

La acción llegó este viernes a la Plaça Julià Verdera de Figueretas, en Ibiza, donde las personas interesadas pudieron conocer su fototipo de piel tras una medición individual de melanina. A partir de ese análisis, se les indicó qué protección solar necesitan y qué hábitos deben seguir para reducir los riesgos derivados de la exposición solar. El próximo lunes, 25 de mayo, la carpa se trasladará a Formentera, en la plaça de la Constitució.

Durante la jornada, Tanit Casanova, trabajadora de la asociación, explicó el funcionamiento del dermoanalizador, una máquina que realiza una especie de cribado al medir la cantidad de melanina en la piel. Según detalló, el resultado se calcula sobre una escala de 0 a 100 y permite orientar las recomendaciones de protección solar. En el caso de las personas que obtienen un valor inferior a 20, lo aconsejable es aplicarse fotoprotector cada dos horas o incluso antes si notan que la piel empieza a arder.

Los turistas son quienes menos se protegen del sol

Las personas con mayor nivel de melanina, en cambio, suelen tener una piel más protegida frente al sol, aunque también deben protegerse durante la exposición. Casanova señaló, además, que la elección de este punto de Ibiza responde a la gran afluencia de personas, especialmente turistas, que pasan por la zona. En estas fechas, apuntó, ya se observa a visitantes con quemaduras solares importantes y con hábitos poco recomendables, como permanecer durante horas en la playa sin aplicarse crema, exponerse al sol en las horas centrales del día o utilizar aceites bronceadores. Por ello, la campaña busca hacer llegar el mensaje de prevención tanto a la población residente como a quienes visitan la isla.

También intervino Alicia Vaquero Moreno, farmacéutica del Cofib, quien insistió en la importancia del consejo farmacéutico para combatir la desinformación sobre la protección solar. Vaquero recordó que el fotoprotector debe aplicarse media hora antes de la exposición al sol y reaplicarse durante el día, también en jornadas nubladas o fuera del verano. Además, advirtió de que algunos medicamentos como antidepresivos pueden ser fotosensibilizantes y aumentar el riesgo de quemaduras.

La piel tiene memoria

Por su parte, Enrique Casanova, presidente de la Junta Insular de Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer, destacó que esta campaña forma parte del trabajo de prevención que la entidad desarrolla durante todo el año. “La piel tiene memoria”, recordó, para advertir de que las quemaduras solares acumuladas pueden tener consecuencias años después. Casanova señaló, además, que en una isla turística como Ibiza los casos vinculados a la exposición solar pueden quedar “diluidos”, ya que muchos visitantes se queman la piel durante sus vacaciones y después regresan a sus lugares de origen, lo que dificulta conocer la evolución posterior de esos casos.

La actividad incluyó también una prueba visual para comprobar cómo actúa el fotoprotector sobre la piel: las zonas correctamente cubiertas aparecen oscurecidas, lo que evidencia la barrera que crea frente a la radiación solar. El dispositivo detecta manchas y zonas dañadas que no siempre son visibles a simple vista y, al aplicar fotoprotector, evidencia qué partes de la piel quedan realmente protegidas frente a los efectos nocivos del sol.

En la mesa informativa se ofrecieron consejos sobre hábitos saludables frente al sol y se repartieron materiales como juegos, piruletas, caramelos, gorras y pequeñas muestras de protector solar. Durante la jornada, los participantes recibieron información sobre la importancia de utilizar protección de factor 50, la necesidad de reaplicarla cada dos horas y el uso de otras barreras físicas, como gorra, gafas de sol homologadas, sombra e hidratación. La campaña continuará durante el verano con carpas solares en diferentes playas de Ibiza, en colaboración con ayuntamientos y entidades sanitarias.