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Ibiza enseña a los más pequeños a cuidar cada gota de agua

Los talleres de Can Casals acercan a alumnos de Primaria el valor del agua a través de juegos y experimentos científicos

Inés Clapés junto a niños en los talleres sobre el agua en Can Casals.

Inés Clapés junto a niños en los talleres sobre el agua en Can Casals. / Ayuntamiento de Ibiza

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración con Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, continúa desarrollando en el espacio municipal de Can Casals el programa de talleres educativos medioambientales dirigido a alumnos de primero y segundo de Primaria.

Niños en los talleres sobre el agua en Can Casals

Niños en los talleres sobre el agua en Can Casals. / Ayuntamiento de Ibiza

La iniciativa, presentada con motivo de la Semana del Agua y enmarcada en la campaña ‘Cuida cada gota, Eivissa ho nota’, tiene como objetivo fomentar la conciencia ambiental desde las primeras etapas educativas. El proyecto pone el acento en la importancia del agua como recurso esencial y en la necesidad de promover hábitos de consumo responsables y sostenibles.

Talleres para niños desde abril hasta junio

Los talleres se celebran por la mañana, los lunes y viernes, entre el 17 de abril y el 19 de junio. La propuesta combina actividades prácticas, experimentales y participativas para que los escolares aprendan de forma vivencial. A través de distintas estaciones de experimentación, los niños descubren el ciclo del agua, analizan el consumo cotidiano y reflexionan sobre la contaminación y las formas de prevenirla.

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Inés Clapés junto a niños de primaria en los talleres sobre el agua.

Inés Clapés junto a niños de primaria en los talleres sobre el agua. / Ayuntamiento de Ibiza

El programa utiliza una metodología activa y cooperativa que favorece el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Además, los contenidos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con el agua limpia y el saneamiento, el consumo responsable y la acción climática. Las sesiones están dinamizadas por la educadora y artista Inés Clapés, especialista en metodologías artísticas aplicadas a la educación.

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