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Subvenciones

Once entidades sociales de Ibiza se reparten 311.000 euros en ayudas de Vila

Cáritas, Cruz Roja, Amadiba y la Asociación de Esclerosis Múltiple figuran entre las entidades beneficiarias de las ayudas municipales

Vila incorpora por primera vez un convenio con la Asociación Asperger Ibiza y Formentera

Alcalde Rafael Triguero junto a representantes en la firma de las subvenciones.

Alcalde Rafael Triguero junto a representantes en la firma de las subvenciones. / Ayuntamiento de Ibiza

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, la concesión de subvenciones nominativas a once entidades sociales del municipio por un importe total de 311.000 euros. La cuantía supone un incremento de 10.000 euros respecto al año pasado.

El objetivo de estas ayudas es contribuir a la continuidad de los servicios que estas asociaciones prestan a la ciudadanía, especialmente aquellos vinculados a la atención directa, el seguimiento y el acompañamiento de personas con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad. Como novedad este año, el Consistorio ha aprobado un convenio con la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF), entidad a la que se destinarán 10.000 euros

La concejala de Bienestar Social, Lola Penín, ha destacado el compromiso municipal “con una red asociativa imprescindible para garantizar el acompañamiento, la inclusión y la calidad de vida de muchas familias del municipio”.

El acompañamiento al que no puede llegar el Ayuntamiento

Penín ha resaltado que las entidades sociales desarrollan “una labor fundamental en la atención, el acompañamiento y el apoyo a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces llegando allí donde las administraciones no pueden llegar por sí solas”.

“Desde el Ayuntamiento de Ibiza mantenemos una apuesta firme por continuar trabajando de manera coordinada con el tejido asociativo del municipio, porque consideramos que su labor es indispensable para construir una ciudad más inclusiva, cohesionada y con más oportunidades para todos”, ha remarcado la concejala.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones son Cáritas Diocesana de Ibiza, que recibirá 95.000 euros; la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera, con 50.000 euros; Amadiba y Cruz Roja, con 30.000 euros cada unay la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, con 27.000 euros.

También recibirán ayudas la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (Afaef), con 18.000 euros; el Club Náutico Ibiza, Apneef y Aspanadif, con 13.000 euros cada una; la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), con 12.000 euros, y la Asociación Asperger Ibiza y Formentera, con 10.000 euros.

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“La colaboración con estas asociaciones es esencial para continuar ofreciendo una respuesta cercana, humana y de calidad a muchas personas del municipio. Desde el Ayuntamiento de Ibiza seguiremos trabajando para que dispongan de los recursos necesarios para seguir desarrollando esta tarea tan importante”, ha concluido Penín.

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