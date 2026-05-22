Laboral
La huelga médica obliga a suspender 1.679 actuaciones sanitarias esta semana en Ibiza y Formentera
El paro ha provocado la cancelación de 64 operaciones, 793 consultas y pruebas hospitalarias y 822 consultas de Atención Primaria en las Pitiüses
La huelga del personal médico contra la reforma del estatuto marco propuesta por el Ministerio de Sanidad ha obligado al Servicio de Salud de Baleares a suspender esta semana un total de 1.679 actuaciones sanitarias en las Pitiüses, entre ellas operaciones, consultas hospitalarias y citas de Atención Primaria.
Según los datos facilitados por el Servei de Salut, en Ibiza y Formentera se han cancelado 64 intervenciones quirúrgicas, además de 793 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 822 consultas de Atención Primaria.
En el conjunto de Baleares, las suspensiones ascienden a 14.187 actuaciones médicas, repartidas en 259 operaciones, 8.312 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas y 5.616 consultas de Atención Primaria. En Mallorca se han cancelado 11.641 actuaciones y en Menorca, 867.
El Servicio de Salud ha anunciado que reprogramará toda la actividad cancelada con el objetivo de minimizar el impacto negativo sobre los usuarios, aunque reconoce que esta situación supondrá un ligero incremento de las listas de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas.
Durante los veinte días de huelga médica acumulados hasta ahora, el sistema sanitario balear ha tenido que reprogramar un total de 77.070 actuaciones médicas anuladas.
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