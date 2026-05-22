Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaPlayas de IbizaEducación en IbizaViolencia en Ibiza
instagramlinkedin

Laboral

La huelga médica obliga a suspender 1.679 actuaciones sanitarias esta semana en Ibiza y Formentera

El paro ha provocado la cancelación de 64 operaciones, 793 consultas y pruebas hospitalarias y 822 consultas de Atención Primaria en las Pitiüses

Médicos concentrados delante de Can Misses este jueves.

Médicos concentrados delante de Can Misses este jueves. / Vicent Marí

Redacción Ibiza

Ibiza

La huelga del personal médico contra la reforma del estatuto marco propuesta por el Ministerio de Sanidad ha obligado al Servicio de Salud de Baleares a suspender esta semana un total de 1.679 actuaciones sanitarias en las Pitiüses, entre ellas operaciones, consultas hospitalarias y citas de Atención Primaria.

Según los datos facilitados por el Servei de Salut, en Ibiza y Formentera se han cancelado 64 intervenciones quirúrgicas, además de 793 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 822 consultas de Atención Primaria.

En el conjunto de Baleares, las suspensiones ascienden a 14.187 actuaciones médicas, repartidas en 259 operaciones, 8.312 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas y 5.616 consultas de Atención Primaria. En Mallorca se han cancelado 11.641 actuaciones y en Menorca, 867.

El Servicio de Salud ha anunciado que reprogramará toda la actividad cancelada con el objetivo de minimizar el impacto negativo sobre los usuarios, aunque reconoce que esta situación supondrá un ligero incremento de las listas de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas.

Noticias relacionadas y más

Durante los veinte días de huelga médica acumulados hasta ahora, el sistema sanitario balear ha tenido que reprogramar un total de 77.070 actuaciones médicas anuladas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  2. Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
  3. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  4. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  5. Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
  6. La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
  7. Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta
  8. Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, sobre la agresión sexual a una paciente de Can Misses: 'El agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro

La huelga médica obliga a suspender 1.679 actuaciones sanitarias esta semana en Ibiza y Formentera

La huelga médica obliga a suspender 1.679 actuaciones sanitarias esta semana en Ibiza y Formentera

El juez reactiva el caso La Vida Islados: Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, insiste en que es víctima de "una persecución política"

El juez reactiva el caso La Vida Islados: Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, insiste en que es víctima de "una persecución política"

El Ministerio de Justicia asegura que el mantenimiento informático presencial en los juzgados de Ibiza está "garantizado" pese a la salida del único técnico que lo hacía

El Ministerio de Justicia asegura que el mantenimiento informático presencial en los juzgados de Ibiza está "garantizado" pese a la salida del único técnico que lo hacía

La batalla de ses Salines: així va néixer la consciència ecologista i la democràcia a Eivissa

La batalla de ses Salines: així va néixer la consciència ecologista i la democràcia a Eivissa

Asamblea de los hoteleros de la bahía de Sant Antoni: "Queda mucho trabajo por hacer en el West End, pero llegaremos a buen puerto"

Asamblea de los hoteleros de la bahía de Sant Antoni: "Queda mucho trabajo por hacer en el West End, pero llegaremos a buen puerto"

Retirado otro taxi pirata en Ibiza: el Consell recuerda que la sanción asciende a 15.000 euros

Retirado otro taxi pirata en Ibiza: el Consell recuerda que la sanción asciende a 15.000 euros

Dabiz Muñoz, a días de abrir StreetXO Ibiza: "Es una montaña rusa sin frenos, que te vuelve loco, que te gusta y que es altamente adictivo"

Dabiz Muñoz, a días de abrir StreetXO Ibiza: "Es una montaña rusa sin frenos, que te vuelve loco, que te gusta y que es altamente adictivo"

La IA de Ibiza que quiere revolucionar la prevención de incendios

La IA de Ibiza que quiere revolucionar la prevención de incendios
Tracking Pixel Contents