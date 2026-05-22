El hotel Ryans Lolas ofrece cada sábado música en directo y gratis en Ibiza

Ryans Lolas, el espacio ubicado en Sant Josep, pone en marcha Rock & Ryans, una propuesta de música en directo que se celebrará todos los sábados durante la temporada, de mayo a septiembre. La cita será a las 21 horas, con entrada gratuita y un aforo limitado a 90 personas, de las cuales 60 podrán disfrutar del espectáculo sentadas.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una alternativa cultural de calidad tanto para residentes como para visitantes. El ciclo apuesta por conciertos de pequeño formato en el lobby del establecimiento, en un ambiente cercano y pensado para disfrutar también de una cena con espectáculo.

Una programación diversa y con talento local

Rock & Ryans nace con una programación ecléctica, centrada en sonidos alternativos que van desde el indie y el rock hasta el soul, el funk, el blues y las influencias electrónicas. La propuesta cuenta con la colaboración de Métrica Studio, lo que garantiza una buena calidad de sonido y dar visibilidad a músicos de la isla, así como a artistas emergentes nacionales e internacionales.

Entre las próximas actuaciones destacan ZZ Rock, banda tributo a ZZ Top formada por músicos de la escena local; Maya Alexander Band, con una potente mezcla de soul, funk, blues y rock; Reya Thomas, habitual en escenarios de Ibiza; Betson Trío, llegado desde Barcelona; The Black Pepper Organ Trío, desde Formentera; y The Faith Kiddo, propuesta emergente procedente de Italia.

Además, el ciclo refuerza la idea de que la música en vivo puede formar parte de la oferta cultural de Ibiza de forma responsable.