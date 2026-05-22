Todo lo que se sabe de la fiesta Our House en Hï Ibiza

OUR HOUSE vuelve este miércoles 27 de mayo a Hï Ibiza para abrir su cuarta temporada consecutiva con una propuesta renovada del house. MEDUZA y James Hype lideran de nuevo el Theatre en una noche pensada para unir música, tecnología y performance. MEDUZA, el concepto híbrido en directo del trío italiano, será uno de los grandes focos de la velada, con piano en vivo, controladoras MIDI y una puesta en escena más física y espontánea. James Hype presentará SYNC, su formato visual para 2026, donde cada mezcla se sincroniza con una matriz de iluminación personalizada. Tini Gessler y Essel completan el cartel en Theatre, mientras Club Room estrena OFFWEEK con Agents Of Time, Zamna Sound System, Brina Knauss y Mary Mesk.