La fiesta de Amnesia Ibiza a la que puedes acceder totalmente gratis

El pasado viernes, Rememberland abrió una nueva etapa en Amnesia Ibiza con una propuesta pensada para volver a cantar, bailar y recordar los grandes himnos de siempre. Este viernes, la fiesta celebra su segunda sesión de la temporada en la Terraza del club, de 19 a 23.30 horas, con una fórmula que conecta directamente con el público local y con varias generaciones de clubbers.

Al frente de la cabina estarán Toni Peret y Quique Tejada, el histórico DreamTeam, junto a DJ Petit y DJ Vázquez, referentes de La Movida Ibiza. La sesión combinará clásicos del pop, temas dance y grandes himnos de los años 80 y 90, acompañados de performances, animación y una puesta en escena diseñada para convertir la tarde en una celebración colectiva.

Rememberland llega a Amnesia en un año especialmente simbólico para la sala, que celebra su 50 aniversario, y refuerza el vínculo entre la historia musical de Ibiza y quienes la han vivido desde dentro.

Entrada gratuita

Los residentes en Baleares podrán entrar gratis hasta las 21 horas mostrando el DNI o el certificado de residencia. El resto de asistentes podrán apuntarse en la lista gratuita que habilita @rememberland.ibiza., que permanecerá abierta hasta el jueves a las 23.59 horas. Para inscribirse, hay que dejar un comentario en la publicación con nombre y apellidos completos y el número de acompañantes.

No habrá confirmación individual, si el comentario se ha realizado correctamente, la persona formará parte de la lista. La entrada gratuita será válida únicamente hasta las 21 horas, por lo que Rememberland recomienda acudir con tiempo.