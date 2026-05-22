Ushuaïa Ibiza
De la electrónica al reggaeton clásico sin salir de Ushuaïa Ibiza
The Colony toma Ibiza un sábado más, mientras que el domingo vuelve a sonar el reggaeton clásico en Platja d’en Bossa
Ushuaïa Ibiza concentra este fin de semana dos formas totalmente diferentes de entender la fiesta: la electrónica de largo recorrido y la memoria urbana latina.
El sábado, ANTS Day & Night volverá a situar el ritmo en el centro con una travesía que arrancará al aire libre en Ushuaïa Ibiza y continuará por la noche en [UNVRS]. Joris Voorn, Archie Hamilton, HoneyLuv, Job de Jong y Raul Rodriguez marcarán la tarde con house y tech house de pulso constante.
Después, Andrea Oliva, Patrick Topping, TSHA, Discip, The Menendez Brothers, Edd, Job de Jong y Stacie Fields ampliarán el recorrido nocturno con una propuesta más inmersiva, pensada para llevar a The Colony de la pista al amanecer.
El domingo, I Love Reggaeton vuelve a cambiar el registro del club con RKM, Lucenzo, Danny Romero, Charly Rodríguez, Dame + Gasolina DJs y Del Puerto. Será una celebración sin complejos de canciones reconocibles, dembow, nostalgia y reggaetón old school bajo el cielo de Ibiza siempre.
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Los vecinos de un céntrico edificio de Ibiza demandarán a Vodafone para que retire las antenas que lo están agrietando