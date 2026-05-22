Los docentes de Balears piden detener el cambio de la plataforma educativa GestIB a la externa Llull

El Colegio Profesional de Docentes de las Illes Balears ha expresado su preocupación por el proceso de sustitución de GestIB, la plataforma de gestión académica del sistema educativo balear, por Llull, una nueva solución derivada de la plataforma Séneca y adjudicada en contrato público a la empresa privada Ayesa.

La entidad considera que GestIB “no es solo una herramienta informática de gestión administrativa”, sino una "infraestructura estratégica" del sistema educativo de Balears, desarrollada y mejorada durante años por personal técnico vinculado directamente a la Administración educativa y conocedor de las necesidades de los centros, los equipos directivos, el profesorado, las familias y el propio funcionamiento normativo del sistema.

Según el Colegio, este modelo ha permitido una respuesta cercana y eficaz ante incidencias, sugerencias o nuevas necesidades de los usuarios. Por ello, advierte de que la migración a una nueva plataforma abre “interrogantes importantes tanto desde el punto de vista técnico como institucional”, especialmente por la complejidad de trasladar un sistema que acumula décadas de datos, procedimientos e integraciones.

La organización subraya que los riesgos no son menores, ya que pueden producirse pérdidas de funcionalidades, incidencias operativas, incompatibilidades o interrupciones del servicio en un ámbito especialmente sensible como el educativo. Sin embargo, para el Colegio, el debate de fondo va más allá de lo técnico y afecta directamente a la soberanía tecnológica y a la capacidad de autogestión pública.

Datos "especialmente sensibles"

En este sentido, recuerda que las datos educativos son "especialmente sensibles", ya que afectan a menores, trayectorias académicas, informes psicopedagógicos, procesos de evaluación, comunicaciones internas e información personal e institucional del servicio público educativo. Por ello, defiende que la infraestructura tecnológica que sostiene este sistema "debería permanecer bajo control directo de la Administración pública".

El Colegio de Docentes sostiene que la tendencia europea apunta precisamente a reforzar la autonomía estratégica digital y el control institucional sobre plataformas sensibles, especialmente en los servicios públicos. Frente a ello, considera que Balears estaría avanzando en sentido contrario al externalizar una herramienta clave para la gestión educativa.

"La soberanía tecnológica no implica aislamiento ni inmovilismo", señala la entidad, que defiende que supone conservar el conocimiento técnico, el control sobre los datos y la capacidad de decisión estratégica sobre herramientas esenciales para el funcionamiento diario del sistema educativo.

Por todo ello, el Colegio Profesional de Docentes de las Illes Balears pide a la Conselleria de Educación y Universidades que reconsidere el proceso de externalización tecnológica asociado a la gestión educativa y que detenga la migración a Séneca, denominada en Balears Llull. Reclaman que se priorice una estrategia de continuidad, modernización y desarrollo propio de GestIB, basada en criterios de servicio público, soberanía tecnológica y autonomía institucional.