Diego Martín, anestesista del hospital de Ibiza: "Los médicos acabamos con depresión, ansiedad y problemas de alcohol"

El anestesista del Hospital Can Misses Diego Martín ha alertado sobre la situación que atraviesan los médicos en Ibiza en el marco de la huelga de facultativos, poniendo el foco esta vez en las consecuencias personales y psicológicas que, según afirma, provocan las actuales condiciones laborales. "¿Qué está pasando? Los médicos se acaban jubilando con problemas de insomnio, dependencia de ansiolíticos, ansiedad, depresión o abusos de alcohol", sostiene Martín, que lamenta que esta realidad apenas se visibilice.

El facultativo aseguró ayer, durante la concentración frente al hospital Can Misses, que dentro del colectivo sanitario los médicos son quienes soportan una mayor carga emocional. "Eso es algo que no se dice, pero dentro del colectivo sanitario los que más tasa de suicidio tenemos somos los médicos", afirma. También apunta a problemas de abuso de alcohol y drogas, pese a que, remarca, los propios profesionales conocen los riesgos: "Sabemos que no debemos hacerlo, pero es que, si no, no podemos llegar donde llegamos".

Las condiciones laborales son "magníficas"

Martín vincula esta situación con jornadas extenuantes, presión asistencial y falta de descanso, circunstancias que, según denuncia, también afectan a la vida familiar de los profesionales. "Depresión, ansiedad, divorcios... ¿Qué acaba pasando con la mujer de un médico? Se termina cansando y pide el divorcio", señala el anestesista.

El médico concluye con ironía al referirse a las condiciones en las que trabajan: "Pero bueno, son nuestras condiciones laborales, magníficas". Su testimonio se suma a las reivindicaciones expresadas estos días por los facultativos del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que reclaman mejoras laborales y un estatuto propio para el colectivo médico.