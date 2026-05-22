Falta de vivienda y masificación en las aulas marcarán el próximo curso escolar en Ibiza y Formentera

El conseller balear de Educación y Universidad, Antoni Vera, reconoció este jueves en Ibiza que la vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para garantizar la cobertura de plazas docentes en las Pitiusas. Tras reunirse con directores de centros de Primaria y Secundaria de Ibiza y Formentera, Vera aseguró que la conselleria trabaja en nuevos proyectos que se presentarán “a finales de junio o principios de julio” para intentar paliar esta problemática, especialmente en las Pitiusas, donde, admitió, existe “una gran preocupación”.

“La vivienda es un reto, está claro, porque es una de las problemáticas que dificulta más la cobertura de plazas”, afirmó el conseller, que explicó que esta cuestión fue una de las principales preocupaciones trasladadas por los equipos directivos durante la reunión de final de curso. Vera añadió que la conselleria está trabajando también en mecanismos para mejorar la adjudicación y cobertura de vacantes de cara al próximo curso.

Otro de los grandes asuntos abordados fue el estado de las infraestructuras educativas. Vera defendió que el Govern ha tenido que “revertir” una situación que, según sostuvo, venía marcada por “más de ocho años de inactividad total y absoluta” en las Pitiusas, especialmente en Ibiza. Entre los proyectos en marcha citó la ampliación del colegio Sant Carles, en Santa Eulària, las obras del nuevo gimnasio de Can Misses, la construcción del nuevo centro de Educación Infantil y Primaria de Santa Eulària, la próxima reforma y ampliación del Instituto Quartó de Portmany y el proyecto del nuevo instituto de Vila, que espera que esté acabado “en los próximos meses”.

Decreto para el reconocimiento de la autoridad docente

El conseller también avanzó que el Govern iniciará la modificación del decreto de derechos y deberes de la comunidad educativa de 2010 para incluir el reconocimiento de la autoridad docente y de los equipos directivos. Vera lo definió como “un reconocimiento institucional” y una medida “de justicia” para reforzar el papel del profesorado y de las direcciones de los centros.

Tras la intervención del conseller, varios directores trasladaron sus principales preocupaciones de cara al próximo curso. Ricardo López, director del colegio Sa Blanca Dona, explicó que el gran reto de su centro es la apertura de una nueva escoleta para niños de dos años y la reforma de un aula, unas obras que se están desarrollando “a contrarreloj” por los plazos vinculados a los fondos europeos.

López señaló que el objetivo es poder ofrecer el servicio a las familias a partir del 1 de septiembre. “Es un proyecto muy importante, de ampliación del edificio, con un nivel educativo que no habíamos tenido nunca”, destacó. Según explicó, ya cuentan con nueve matrículas de niños de dos años y existe una demanda clara por parte de las familias. El director destacó que el proyecto cuenta con fondos europeos, aportación del propio centro y colaboración del Ayuntamiento de Ibiza.

El responsable de Sa Blanca dona defendió que la actuación permitirá aprovechar mejor un edificio antiguo y mejorar los servicios que ofrece el centro. Además de la nueva etapa de Infantil, recordó que existe un convenio con el Ayuntamiento para mejorar otras infraestructuras, como el pavimento de las pistas polideportivas y un futuro gimnasio dentro del recinto. “Estamos en un proceso de transformación permanente”, resumió.

Desborde y masificación entre alumnos y educadores

Desde Secundaria, Javi Morillo, director de Sa Colomina, agradeció la celebración de este tipo de reuniones y valoró especialmente la revisión normativa que prepara la conselleria. A su juicio, es necesario actualizar la regulación sobre convivencia en los centros, porque “la realidad de las aulas cada vez es más difícil” y existen perfiles de alumnado y familias en situaciones “muy complejas”.

Morillo puso el foco en la masificación que sufre su instituto. Según explicó, el centro cuenta actualmente con unos 850 alumnos, frente a los 650 que tenía tradicionalmente desde su apertura en el año 2000. “Tenemos 200 alumnos más que hace seis años”, advirtió. El director aseguró que la necesidad de un nuevo centro de Secundaria en el municipio de Ibiza es una reivindicación “de hace muchos años” y una prioridad para aliviar la presión que soportan institutos como Sa Colomina.

En la misma línea, una directora de Primaria alertó de que el profesorado se está viendo desbordado por situaciones de agresiones involuntarias vinculadas a alumnado con necesidades específicas. Según explicó, aunque los centros intentan seguir los protocolos, derivar a los servicios médicos e informar a Inspección, estas situaciones dificultan atender tanto al alumno implicado como al resto del grupo. “Hay agresiones constantes y días muy complicados”, resumió, por lo que reclamó más recursos, formación específica y una revisión de los protocolos de actuación.

Aunque el centro dispone ya de dos aulas modulares externas, Morillo consideró que estas soluciones son “parches” que no resuelven el problema de fondo. La masificación, añadió, repercute también en la convivencia diaria, en los pasillos, entradas y salidas, y en la organización general del centro.

La conselleria insistió en que su objetivo es acompañar a los centros en la planificación del próximo curso y reducir las dificultades administrativas y organizativas. Los directores, por su parte, reclamaron respuestas a problemas estructurales que condicionan el día a día de los colegios e institutos de las Pitiusas: la falta de vivienda para docentes, la necesidad de nuevas infraestructuras, la presión de matrícula y la creciente complejidad de la convivencia en las aulas.