Asamblea de los hoteleros de la bahía de Sant Antoni: "Queda mucho trabajo por hacer en el West End, pero llegaremos a buen puerto"

La Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía ha reiterado este viernes su voluntad de acabar con la imagen del turismo de excesos que arrastra esta zona, para lo que reclama un mayor control para erradicar el consumo del gas de la risa. La patronal también ha mostrado su apoyo a la campaña de convivencia y turismo responsable emprendida por el Ayuntamiento de Sant Antoni, al que pide que aplique los medios necesarios para sancionar los desmanes que se cometan en la vía pública.

"La calidad hotelera ha mejorado mucho en los últimos años y se está empezando a notar en los visitantes, pero aún se producen noticias negativas por el turismo de excesos", valora Damià Verdera, que ha sido elegido nuevo presidente de la asociación en sustitución de Ana Gordillo, que pasa a ser la vicepresidenta. Los hoteleros han celebrado este mediodía su asamblea anual, en la que han participado medio centenar de afiliados.

Esta asociación, una de las cuatro que conforman la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, representa unas 19.000 plazas y 127 establecimientos del núcleo de toda la bahía de Portmany, con lo que abarca tanto el término municipal de Sant Antoni como una parte del de Sant Josep.

Reclamaciones históricas

Damià Marí, de 36 años, forma parte de una de las sagas pioneras del turismo en la bahía de Portmany, ya que su bisabuelo, Rafel Marí, fundó en 1935 el Hotel Ses Savines, el primero que se levantó en la orilla de s'Arenal y el segundo construido en Sant Antoni después del Hotel Portmany, que inició su recorrido dos años antes. La familia de Marí también regenta el Hotel s'Arenal y los Apartamentos Ses Savines.

Tras asumir el cargo, Marí muestra su optimismo de cara a avanzar hacia el cambio de modelo turístico que reclama su sector. Así, destaca actuaciones en el centro de Sant Antoni como el mural de Okuda: "Es una idea positiva y muchos turistas nos comentan que les ha gustado".

La asamblea de los hoteleros se ha celebrado en el Stic Urban de Sant Antoni. / JA RIERA

"Aún queda mucho trabajo para lograr el cambio en el West End. Va a ser un proceso que llevará tiempo, pero soy muy positivo y creo que llegará a buen puerto". Para ello, Marí incide en que hay que acabar con la lacra que supone para toda la bahía de Portmany el consumo de óxido nitroso en las calles, sobre todo ante "las imágenes que llegan a nivel nacional e internacional". "Debemos controlar que se pongan los medios para controlar el gas de la risa y que las multas sean efectivas", subraya.

También muestra su preocupación por la degradación que supone la estructura abandonada en Punta Xinxó, al sur de la bahía, reconvertida en un asentamiento de infraviviendas y tiendas de campaña donde pernoctan un centenar de personas. "Es muy preocupante, porque da muy mala imagen en una zona turística y residencial. Esperemos que se encuentre una solución".

Marí avanza además que se dirigirán tanto al Ayuntamiento de Sant Josep como al de Sant Antoni para interesarse por el paseo marítimo que debe renovar todas las infraestructuras y embellecer el litoral de la bahía de Portmany desde Port des Torrent a Cala Gració. "Ya hace años que se habla [de este proyecto] y no se ha avanzado mucho", lamenta.

Buenas perspectivas

A pesar de los mensajes de incertidumbre tras la escalada bélica en Oriente Medio, los hoteleros de Sant Antoni y Bahía se muestran optimistas de cara a la presente temporada turística. "Aunque la primera quincena de mayo siempre es de rodaje, hemos arrancado bien y tenemos muy buenas perspectivas para el verano", destaca Marí, que confía en que se lograrán unos resultados similares a los del año pasado.

El representante de los hoteleros también se ha posicionado, a título personal, en la polémica respecto a la ampliación del aeropuerto de Ibiza, aunque subraya que su impresión es compartida por todo el sector: "Parece un proyecto faraónico que traerá más turistas y eso es lo que no queremos. La isla es pequeña y ya tenemos mucha presión turística, aunque una mejora del aeropuerto será bienvenida", concluye.