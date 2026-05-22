Apaac recuerda en Can Misses la importancia de protegerse del sol

Como cada año, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre la necesidad de protegerse del sol, con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se conmemora el 23 de mayo. Ayer instalaron una mesa informativa en el Hospital Can Misses, donde repartieron folletos y cremas solares.