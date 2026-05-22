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Controlado un incendio forestal originado en una cama balinesa en Ibiza

El fuego ha afectado a unos 270 metros de pinar en la zona del Puig de sa Creu

Incendio Forestal en el Puig de sa Creu

Incendio Forestal en el Puig de sa Creu

Foto: Ibanat/ Vídeos. J.J. Pérez , Adrián

Fernando de Lama

Verónica Carmona

Ibiza

Un incendio forestal se ha declarado esta tarde, a las 19.15 horas, en la zona del Puig de sa Creu, entre Jesús y Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària, y ha generado alarma por la cercanía de las llamas a una casa. La columna de humo negro se ha podido ver desde buena parte de Ibiza. El fuego, que se ha originado en una cama balinesa de una villa, según fuentes municipales, ha afectado a unos 270 metros de zona boscosa de pinar.

El Ibanat ha dado el incendio por estabilizado a las 19.34 horas y por controlado a las 20.30 horas. Se han producido varias descargas de un helicóptero de extinción de incendios para tratar de controlar el avance de las llamas.

En la zona han trabajado dotaciones de los Bomberos del Consell de Ibiza, dos patrullas de la Policía Local, 17 bomberos forestales del Ibanat, un agente de medio ambiente y han contado con dos autobombas y un helicóptero.

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El Ibanat ha decretado el nivel de gravedad 1, ante la posible necesidad de adoptar medidas de protección civil para la población o bienes aislados. Un incendio de nivel 1 de emergencia indica que el fuego afecta gravemente a zonas forestales y que, aunque no representa un peligro inminente para núcleos urbanos, podría requerir medidas de protección para personas o bienes aislados.

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