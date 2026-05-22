La Aemet prevé una semana "extraordinariamente cálida" para finales de mayo: máximas de hasta 27 grados en Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana "extraordinariamente cálida" para la época del año entre el 25 y el 31 de mayo, especialmente en el interior peninsular, con temperaturas propias de pleno verano, equivalentes a las habituales de la segunda quincena de julio o la primera de agosto. Ibiza y Formentera se salvan del calor extremo, aunque en el avance del tiempo para la semana que viene se prevén mínimas de 16 y 19 grados, respectivamente, y máximas de 27 y 25 grados.

Según la predicción publicada por Aemet para las semanas del 25 de mayo al 14 de junio, es probable que se superen los 36 y 38 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, sobre todo a partir del miércoles, jornada en la que se espera un nuevo repunte de las temperaturas.

La agencia también advierte de noches cálidas, con valores que algunos días no bajarán de los 20 grados en zonas del este, centro y sur peninsular e incluso en puntos de la cornisa cantábrica. Las precipitaciones serán escasas durante la semana, aunque en los primeros días podrían formarse tormentas, localmente fuertes, en áreas del noroeste peninsular.

El tiempo la primera quincena de julio

De cara a la semana siguiente, del 1 al 7 de junio, la Aemet señala que aumenta notablemente la incertidumbre, algo habitual en predicciones a plazos tan largos. Con la información disponible actualmente, es probable que continúen las temperaturas superiores a las normales en prácticamente todo el país, con lluvias escasas en la mayor parte del norte y oeste de la Península.

Para la semana del 8 al 14 de junio, la incertidumbre es todavía mayor, aunque la Aemet apunta a que podría ser de nuevo más cálida de lo normal. En cuanto a las precipitaciones, por ahora no existe un pronóstico claro.

30 grados en Ibiza

La jornada del jueves fue calurosa en las Pitiusas y se alcanzaron por primera vez en el año los 30 grados. Esta cifra se registró en Sant Joan. En la ciudad de Ibiza y en Sant Antoni los termómetros alcanzaron los 27 grados, mientras que en Formentera la máxima fue de 26 grados. En el aeropuerto de Ibiza se registradon 24 grados.