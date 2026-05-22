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Más de 3 millones de euros para ampliar el instituto Quartó de Portmany

La actuación, declarada de interés autonómico, busca aumentar la capacidad y mejorar las condiciones del instituto con nueve aulas nuevas y un edificio adicional.

El instituto Quartó de Portmany en una imagen de archivo

El instituto Quartó de Portmany en una imagen de archivo / J.A. Riera

Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Govern ha autorizado al Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) el inicio del gasto para licitar las obras de ampliación del instituto Quartó de Portmany, en Sant Antoni, con un presupuesto máximo de 3.128.946,96 euros.

La actuación forma parte del Pla d’Infraestructures Educatives de la conselleria de Educación y Universidades, que prevé la mejora y ampliación de centros educativos para responder a las necesidades de escolarización y garantizar instalaciones adecuadas para la comunidad educativa. En el caso del Quartó de Portmany, el proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad del centro y mejorar sus condiciones de uso.

Nueve aulas y un nuevo edificio

Las obras incluyen la construcción de nueve aulas nuevas y de un nuevo edificio con planta baja y dos plantas piso. Además, el proyecto prevé una mejora de la accesibilidad mediante la creación de una pasarela de conexión entre los dos módulos existentes y la incorporación de nuevas rampas accesibles en los patios.

El proyecto fue declarado de interés autonómico por el Consell de Govern en agosto de 2025 y autorizado definitivamente en abril de 2026, tras completar todos los trámites administrativos preceptivos. El Govern considera que esta actuación es necesaria para adaptar el centro al crecimiento de la demanda educativa en la zona y garantizar una oferta pública suficiente y de calidad.

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El presupuesto previsto se distribuye en dos anualidades, con una partida de 214.408,44 euros en 2026 y de 2.914.538,52 euros en 2027. El Govern asegura que continúa impulsando la modernización de las infraestructuras educativas de las Illes Balears y reforzando el sistema público educativo.

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