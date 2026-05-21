Streetxo Ibiza: qué se comerá en el restaurante de Dabiz Muñoz, que acepta reservas y cuyos precios son un misterio

StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz en Ibiza ya calienta motores. La cuenta atrás para su apertura ha comenzado y el chef ya ha compartido en sus redes sociales las últimas novedades: la carta definitiva y la plataforma para reservar.

El restaurante contará con dos espacios: la barra, bautizada como 'Food Bar', que define como el espacio "más salvaje" del local, y la terraza. También ha dado a conocer el horario del local: abrirá a las siete de la tarde y cerrará a la una de la madrugada.

Ya está activo el link para las reservas, que se podrán hacer únicamente en la zona de la terraza. La barra no las acepta, simplemente se llega y, si hay sitio, te sientas y si no, pues esperas. En el caso de la terraza, del 1 al 11 de junio aparece como "completo" y sólo se permite reservar a partir del 12 de junio, un viernes, lo que parece indicar que será ese día la fecha de apertura definitiva del establecimiento, que el chef ya ha visitado en varias ocasiones últimamente de cara a su puesta en marcha.

En cuanto a la carta, ya puede consultarse, eso sí, sin precios. Lo que costarán los platos en Ibiza es un misterio, por el momento.

Platos salados

Crudo de sarda tatemada, gazpacho de jalapeño y nieve helada de tomates aliñados (mantequilla tostada, emulsión de coco-yuzu y huevas de trucha)

Dumpling pekinés (oreja crujiente, hoisin de fresas, alioli y pepinillo)

Bun cha shawarma (Vermicelli de arroz glutinoso, hierbas frescas y salsa nuoc cham, rollitos vietnamitas crujientes de vaca y cangrejo al lemongrass, hamburguesa de vaca, tuétano a la brasa y bacon de Angus y sofrito sichuan frito al revés)

Sandwich Club (al vapor / ricotta / huevo frito de codorniz / sichimi togarashi)

Lasaña koreana (de wontón y vaca vieja gallega con shiitakes / tomates escabechados picantes / bechamel de cardamomo)

Ramen XO (de foie gras y Jabugo / contramuslo de pollo asado / barbacoa con chiles encurtidos / trompetas de la muerte / yema de huevo de corral al vapor)

Chili crab de costra blanda (cangrejo crujiente / salsa de tomates agripicantes / chipotle / oloroso / pimentón de la Vera / beurre blanc de hojas de curry / cebolla crujiente / pan chino con mantequilla)

Wontón frito de chistorra de arbizu (sweet chili de ají limo y txakoli hecho en casa / crema agria / piparras encurtidas)

Bo ssam de panceta (a la brasa. Condimento de mejillones escabechados / salsa sriracha / tártara XO)

Carabinero Singapore (a la llama de robata / rigatoni / brotes de soja caramelizada / tortilla de camarones)

Nigiri Croqueta de la Pedroche (kimchi / leche de oveja / sashimi de atún / té Lapsang Souchoung)

Nigiri croqueta de vaca rubia (leche de oveja y kimchi / tartar de vaca rubia / aliño koreano / jengibre encurtido en Jerez / jalapeño)

Tako de Pulpo (tako de maíz azul con pulpo gallego a la brasa / mole amarillo de chile morita y mantequilla / emulsión de tomatillo de árbol / zanahorias encurtidas / queso parmesano / pipas de calabaza)

Vaca roja gallega a la robata nam pla prik (mojo Canario nikkei / ensalada thai / niboshi frito)



Crudo Japo-Mexican de Salmón (ponzu de pico de gallo / “mojo macha” de kikos / pimentón de la Vera al vino Jerez / crujiente de nori and tapioca)

Sashimi de pez limón peruano – madrileño (aliño de maracuyá y ají mirasol / mojo de hierbas andinas / aceite de pimentón y sichimi japonés / acompañado de patatas chips extrafinas al balsámico)

Black Angus so ssam (costilla de Black Angus estofada 48 horas / glaseado malasio de ajo negro / kimchi casero de papaya / salsa remoulade XO)





Postres

Cheesecake helado (palomitas caramelizadas / espuma de queso / guayaba / kalamansi / galleta sablé)

Brioche Pedroche (bollitos calientes y fundentes de leche y mantequilla con crema de vainilla de Madagascar / ras el hanout / helado de leche de oveja reducida en la brasa en infusión de té oolong)

Soufflé líquido de avellana con núcleo de chocolate y chile a la brasa (tamarindo / helado de mantequilla noisette)

Sweet tako de piña helado al pastor (chamoy / pipas cantonesas / ginger y limón verde)

Cocktails

Huevo de la Pedroche (cachaça / chutney de mango / coco / mandarina / yuzu / chocolate blanco)

Diverxo Líquido Madrizzzz 100% (ginebra / Jazmín / vinagre de coco / lima / jengibre / néctar de caramelo de violetas)

Kioto Matcha Gin Tonic (nuestro Gin Tonic japonés con té matcha / jengibre / lima / ginebra japonesa / servido con una ceremonia del té)

Diverxo Líquido XO (ginebra / sirope casero de jengibre / bitter de 3 cítricos / lima)

Smoker USA!!! Ahumados lentos y profundos (ron añejo con cola sin cola y BBQ de bacon... / chocolates / chipotle / pimienta de Jamaica / arándanos / mil especias!!! Una puta fiesta Hedonista en el paladar!!!)

Apple Matcha Tiradito (mezcal / calvados / manzana / té matcha / cilantro / jalapeño / sal de gusano)

Asados haba tonka (piña asada lentamente con especias / ron añejo / lima / sirope casero de haba tonka)

Nube de Goa (ginebra infusionada en nubes de golosina / sirope de nubes / kalamansi / mandarinas / cardamomo / algodón de azúcar)

Japo-Jerez (sashimi de gamba blanca de Huelva a la llama y soda de té ahumado Lapsang Souchong... / shiso / miso / yuzu / sake y palo cortado!!! Fusión brutal y cosmopolitismo cultural!!!)

Ceviche Sour (ceviche líquido / tequila / mezcal / fino / vermut / cordial de cebolla roja y cilantro / pieles de pomelo incusionadas en miel de agave)

Margarita Picante (mezcal / triple seco / lima / chiles ahumados al josper / shrub de chile ahumados al josper)

Tom Kha Kai (tequila / coco / galanga / agave de mango picante / soda lemongrass)

Nam Phrik (bourbon cherry / whisky ahumado / mermelada de cerezas y mandarina / soda de Nam Phrik de hibiscus / thai basil)

Saté (vodka de coco / lima kaffir / cacahuete / jengibre / ketjap manis / ceniza de coco)

Ramen (sake de shiitakes / cordial de cilantro / vermut picante / yuzu)

Blood XO (nuestra sangre XO: ron añejo / falernum de lima limón / cordial de granada y sandía / galanga / almendras amargas)

Mojito Pasión (vodka vainilla / fruta de la pasión / shiso verde / mandarina / lima / jengibre / soda)

Laia Pitaya (ron blanco infusionado en té milky oolong / cordial de higo chumbo y lichi / pitaya / esferas de vainilla)

Mango sticky rice (shōchū de coco / sake / sirope de arroz tostado / escabeche de mango / vinagre de coco)

Piña colada al pastor (mezcal / piña a la brasa con adobo pastor / cordial pico de gallo / vinagre de coco / tintura de achiote / ron blanco)

Playlist

Una de las señas de identidad del establecimiento es la música. La playlist oficial la ha diseñado Carlos Jean "para hacerte viajar por el mundo callejero de StreetXO". De hecho, quienes quieran saber cómo suena la música que acompaña los platos de Dabiz Muñoz, sólo tienen que entrar en la web y comprobarlo.