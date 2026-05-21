Los socorristas rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza

El servicio de salvamento y socorrismo del municipio de Sant Antoni ha intervenido este jueves por la mañana en el rescate de una mujer que se estaba ahogando en la playa de es Pouet. El incidente se ha producido en la zona del municipio de Sant Josep, si bien, debido a la proximidad del punto del suceso, han sido los socorristas de Sant Antoni los que han actuado en primer lugar. El equipo logró extraer del agua a la víctima, que se encontraba inconsciente en el momento del rescate, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

Una vez en tierra, el personal de socorrismo inició las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos sanitarios del 061. Los sanitarios procedieron a estabilizar a la mujer en el lugar antes de efectuar su traslado urgente al Hospital Can Misses.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Policía Local de Sant Josep, que colaboraron en la gestión de la emergencia y en la seguridad de la zona.

El Ayuntamiento ha destacado la "rápida y eficaz actuación" del equipo de socorristas, cuya intervención considera determinante para salvar la vida de la mujer. También ha subrayado la importancia de la coordinación entre los servicios de emergencia en este tipo de situaciones.