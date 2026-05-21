Sant Josep reparte 105 trampas para serpientes para proteger a la lagartija pitiusa

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Medio Ambiente, entregó este miércoles un total de 105 trampas para serpientes con el objetivo de proteger a la lagartija pitiusa.

Las Oficinas Municipales de Sant Jordi acogieron durante la tarde tres talleres prácticos en los que se explicó cómo montar correctamente las trampas y cómo utilizarlas de manera efectiva.

La actividad se llevó a cabo con la colaboración de Amics de la Terra, entidad encargada de impartir los talleres, y del Cofib, que aportó material audiovisual de apoyo para las sesiones formativas.

La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, destacó: "La lagartija pitiusa es un símbolo de nuestro patrimonio natural y tenemos la responsabilidad de protegerla. Con iniciativas como esta implicamos también a la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad del municipio”.

Esta acción se suma al proyecto impulsado el pasado mes por el Ayuntamiento para proteger la lagartija pitiusa mediante la instalación de 80 refugios en jardines municipales de todo el municipio.

Hasta ahora, estos refugios ya se han colocado en zonas como Sant Jordi, sa Carroca, Can Burgos y Can Guerxo.