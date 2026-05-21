Sant Antoni conciencia contra el tabaco con baile, fruta y actividades para jóvenes

Sant Antoni conmemorará el Día Mundial Sin Tabaco con una jornada de sensibilización y promoción de hábitos saludables organizada por la concejalía de Bienestar Social, a través del Plan Municipal de Drogas. Las actividades se celebrarán el viernes 29 de mayo, antes de la fecha oficial de esta efeméride, que se conmemora el 31 de mayo.

La programación comenzará de 9.30 a 11.30 horas en el Passeig de ses Fonts, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco y fomentar una vida más sana a través del ejercicio físico, la alimentación saludable y el bienestar emocional.

En esta actividad colaborarán las asociaciones de personas mayores del municipio, que ofrecerán un taller de baile terapia abierto al público. Además, las personas participantes podrán disfrutar de una pieza de fruta y agua facilitadas por el Plan Municipal de Drogas.

También participará la Asociación de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), que instalará un estand informativo para concienciar sobre los efectos nocivos del tabaco y su incidencia en la salud.

Actividad en el Espai Jove

Por la tarde, el Espai Jove acogerá el taller dinámico ‘Libre de humo’, dirigido a jóvenes de 12 a 16 años y organizado con la colaboración de la Asociación Promoción y Desarrollo Social (PDS). La actividad se celebrará de 17 a 19 horas y requerirá inscripción previa a través del correo electrónico pmd@santantoni.net.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Sant Antoni reafirma su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y la sensibilización ciudadana en torno a los hábitos de vida saludables.