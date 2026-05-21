Roberto Canito, sobre lo que ha llegado a pagar por un desayuno en Ibiza: "35 euros. Vergonzoso"

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook ha abierto un debate entre los lectores sobre lo que cuesta desayunar en la isla: "¿Cuánto es lo máximo que habéis pagado por un desayuno en Ibiza?". Las respuestas han dejado cifras muy diferentes, desde quienes aseguran haber pagado poco más de dos euros por un café con leche y tostadas hasta quienes hablan de cuentas de 35, 50 o incluso 120 euros.

Uno de los comentarios más contundentes ha sido el de Roberto Canito, que ha señalado: “35 euros. VERGONZOSO”. Su respuesta refleja una de las líneas principales del debate: la sorpresa y el malestar de algunos lectores ante determinados precios en locales de la isla.

También Carlitos Bustamante ha criticado el precio de un desayuno en el centro de Ibiza: "16€ por un desayuno: una tostada, un huevo revuelto y queso más café con leche. Ibiza centro lugar horrible", ha escrito.

Precios diferentes según la zona y el establecimiento

Varios lectores han coincidido en que el precio cambia mucho en función del lugar elegido. Giuseppe De Mitri ha resumido esta idea con varios ejemplos: "Depende de dónde vayas a desayunar". Y añade una serie de diferencias, desde los 50 euros en un puerto deportivo o un beach club a unos ocho en un bar normal del puerto. "Todo depende de dónde vayas", indica.

En la misma línea, Herminia Acosta ha contado que ha pagado 20 euros por "un zumo, una tostada con queso, tomate y orégano, con un café con leche en vaso grande". Otros lectores han aportado cifras más elevadas, aunque con menos detalles. Francisco Gómez ha respondido simplemente: "120€", mientras que Karely Arenass ha mencionado "Formentera, 80€", ampliando el debate a los precios de las Pitiusas.

También hay quien encuentra desayunos económicos

No todas las respuestas han apuntado a precios altos. Algunos lectores han defendido que todavía es posible desayunar por poco dinero en determinados puntos de la isla. Lacatus Nicolae ha asegurado que ha pagado "lo mínimo, una tostada y un café con leche: 3€ en San Antonio".

Por su parte, Teresa Gómez Picón ha señalado una cifra incluso más baja: "Yo 2,60 café con leche y tostadas con tomate y aceite". Su comentario ha contrastado con las cantidades más altas mencionadas por otros usuarios.

Humor y nostalgia en el debate

La publicación también ha dejado respuestas en tono humorístico. David Vanila ha bromeado con una cifra llamativa: "Hahaha depende... una vez me gasté 300€ en postre".

Por otro lado, Ángel Arias ha aportado una mirada al pasado y ha recordado los precios de los años 80 en un establecimiento emblemático de la ciudad. "En los 80 se pagaba 400 pesetas por unos huevos revueltos y una caña en el Montesol", ha escrito. También Simona Thai ha destacado el precio de una consumición sencilla en Santa Gertrudis: "Otro día pagué solo por un café espresso 3,50€ en Santa Gertrudis...".