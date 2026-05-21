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Gaviotas a salvo: el rescate de Bomberos en el tejado del polideportivo de sa Real

El Colegio Sa Real ha agradecido la rápida actuación de los Bomberos de Ibiza, que han intervenido para salvar a las aves

Imagen de la historia publicada por el colegio donde se ve a un bombero sacando las gaviotas

Imagen de la historia publicada por el colegio donde se ve a un bombero sacando las gaviotas / Instagram @ccsareal

Redacción Ibiza

El Colegio Sa Real ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se ve a un bombero durante el rescate de dos gaviotas que habían quedado atrapadas en el tejado del polideportivo del centro.

Según ha explicado el colegio en la publicación, la rápida actuación de los Bomberos de Ibiza ha permitido rescatar y salvar a las dos aves, que no podían salir por sus propios medios de la zona en la que se encontraban.

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El centro ha agradecido la labor de los bomberos

"Gracias a la rápida actuación de los bomberos, han podido rescatar y salvar a dos gaviotas que habían quedado atrapadas en el tejado del polideportivo", ha señalado el Colegio Sa Real en sus redes sociales. La publicación también ha destacado el compromiso y la labor de los efectivos, con un mensaje de agradecimiento: "Una vez más, demostrando su compromiso y gran labor. ¡Gracias!". Los Bomberos de Ibiza han compartido posteriormente la historia en sus propias redes, dando visibilidad a una intervención que ha terminado con final feliz para las dos gaviotas.

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