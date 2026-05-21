Diego Martín, anestesista del hospital de Ibiza, en huelga: "Lo que quiero es poder vivir y ver a mis hijos"

"Un día más salimos a la calle para dignificar las condiciones laborales de los médicos y facultativos", expresa David Fernández, portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) este jueves en la concentración convocada delante del Hospital Can Misses en la cuarta semana de huelga de estos profesionales sanitarios. El seguimiento de la huelga está "en un 70-80%" esta semana en las Baleares, y afirma el portavoz del Simebal que en Ibiza y Formentera "se acerca más a un 70%".

"Queremos negociar, queremos dar salida a una situación que es insostenible para los médicos y facultativos de toda España, que también se está haciendo insostenible para los gobiernos autonómicos que tienen que vivir con unas listas de espera que cada vez crecen más y, sobre todo, es insostenible para nuestros pacientes", asevera el médico: "Se merecen respeto y se merecen la mejor de las atenciones y esa atención siempre va a ir en consonancia con las mejoras laborales que solicitamos para el personal médico y facultativo". Ante esto, todos los médicos presentes gritan: "¡Estatuto propio ya! ¡Estatuto propio ya!", y Fernández asegura a los pacientes que también se encuentran allá: "Os queremos y estamos luchando por nosotros y por vosotros".

Médicos en huelga

"El hecho de que seamos pocos en la concentración no quiere decir que la gran mayoría de los profesionales no estén apoyando la huelga", explica Alberto Torres, traumatólogo del hospital: "Hay gente que está trabajando en servicios mínimos, hay gente que, por sus razones, no estará aquí, pero no somos un colectivo que sea famoso por sus condiciones movilizadoras, ni violentas, ni quemaremos nada", asegura. "Estamos aquí para explicar por qué estamos aquí y, sobre todo, que sepan que no es solo para nosotros, sino para la sanidad pública, que es por ellos".

Su compañero Diego Martín, anestesista del hospital, afirma: "Cada semana de huelga que pasa nos están poniendo más servicios mínimos, porque el sistema se está resintiendo, las listas de espera quirúrgicas están aumentando y el seguimiento en mi servicio es bastante bueno". El doctor comenta: "Las listas de espera son inasumibles, se dan cuenta de que sin nosotros no pueden hacer nada". "Progresivamente, se pierden profesionales, por múltiples razones: porque se van al extranjero o a la privada, que se está nutriendo del sistema público". Sobre esto último afirma sobre la sanidad pública: "Formamos a la gente, el sistema privado lo detecta, ve que ellos pueden ofrecer mejores condiciones laborales, que al final es lo que queremos nosotros [y se van a la privada]". En su caso, explica: "Lo que quiero es poder vivir y ver a mis hijos. Mis hijos todos los días me preguntan por la mañana, 'papá, ¿hoy vais a estar los dos?', porque mi mujer también es anestesista".

Imágenes de la concentración de la huelga de médicos en las puertas de Can Misses / Vicent Marí

Sobre el servicio de Anestesia asegura que "siempre ha tenido falta de profesionales, un anestesista en esta isla vale por dos, porque hacemos el trabajo de dos anestesistas". Explica que esto es "a costa de perder tiempo libre, de perder vida, de echarle muchas horas". Añade que "hay un recambio de profesionales de anestesia muy alto, porque la gente se cansa, no quiere seguir viviendo así y la gente se acaba yendo". Su compañero Torres asevera: "Precisamente los anestesiólogos tienen que hacer guardias de 24 horas, que en anestesia se nota mucho. Hay dos anestesistas por día, 24 horas de guardia, 30 o 31 días al mes, sean los que sean: es decir, que si en un momento dado hay una fuga de anestesistas como pasó, tú pasas de hacer 4 o 5 guardias a hacer 10". Martín comenta que él en el covid ha llegado a hacer "11 guardias al mes, multiplicad 11 por 24... Como médico anestesiólogo garantizo que si no hago bien mi trabajo, el paciente sufre las repercusiones".

Martín explica que en Ibiza "tenemos un 60% de la plantilla cubierta" en anestesiología: "Los médicos se acaban jubilando, problemas de insomnio, dependencia de ansiolíticos, ansiedad, depresión, abusos de alcohol... Dentro de los colectivos sanitarios el que mayor tasa de suicidio tiene somos los médicos, mayor tasa de abuso de alcohol y de drogas, cuando sabemos que no debemos hacerlo. Pero si no, no podemos llegar a donde llegamos", lamenta el doctor.

Pacientes afectados

Germán y Mónica son pacientes del hospital Can Misses y se encuentran entre los médicos: "Estoy aquí porque les apoyo totalmente, son grandes profesionales y sin ellos no somos nada", considera Mónica. "A pesar de que son menos personal del que tocaría, nos cuidan maravillosamente bien, son bellísimas personas, da igual el cansancio que tengan y a mí, por ejemplo, me han salvado la vida. Les estoy superagradecida y necesitamos que haya más médicos como ellos".

Médicos concentrados con pacientes del hospital al lado. / Vicent Marí

"Yo entré en la unidad del sueño, ya que no podía dormir debido a mi trabajo, la verdad que se han involucrado mucho y me han tratado muy bien", añade Germán: "Agradezco a todo el personal el apoyo y las horas extras que muchas personas deben de hacer y apoyo a todos los médicos y a toda la causa". El joven comenta: "Ojalá este país en el futuro tenga más sanidad, más personal y todos tengamos libertad y amor".

Sobre qué les pedirían a los responsables de que los médicos tengan estas condiciones, Mónica pide "que no les exijan tanto, que metan más personal". La paciente cree que hay mucha gente buscando trabajo, gente cualificada que se tiene que ir fuera porque aquí no se le da la oportunidad". Además, quiere que los que están "no tengan que estar haciendo 12 horas prácticamente cada día porque no contratan más personal: me parece muy injusto, porque un médico, para cuidar bien, tiene que estar bien, descansado, tiene que estar al 100% con el paciente y somos muchos [pacientes], y más en verano, que es cuando más se necesita", finaliza Mónica.