Pacientes ante la huelga de médicos de Ibiza: "Me han salvado la vida, tienen todo mi apoyo"

Germán y Mónica son pacientes del hospital Can Misses y se encuentran entre los médicos en la concentración en la cuarta semana de huelga por un estatudo propio para los profesionales: "Estoy aquí porque les apoyo totalmente, son grandes profesionales y sin ellos no somos nada", considera Mónica. "A pesar de que son menos personal del que tocaría, nos cuidan maravillosamente bien, son bellísimas personas, da igual el cansancio que tengan y a mí, por ejemplo, me han salvado la vida. Les estoy superagradecida y necesitamos que haya más médicos como ellos".

"Yo entré en la unidad del sueño, ya que no podía dormir debido a mi trabajo, la verdad que se han involucrado mucho y me han tratado muy bien", añade Germán: "Agradezco a todo el personal el apoyo y las horas extras que muchas personas deben de hacer y apoyo a todos los médicos y a toda la causa". El joven comenta: "Ojalá este país en el futuro tenga más sanidad, más personal y todos tengamos libertad y amor".

Imágenes de la concentración de la huelga de médicos en las puertas de Can Misses / Vicent Marí

Qué quieren para los médicos

Sobre qué les pedirían a los responsables de que los médicos tengan estas condiciones, Mónica pide "que no les exijan tanto, que metan más personal". La paciente cree que "hay mucha gente buscando trabajo, gente cualificada que se tiene que ir fuera porque aquí no se le da la oportunidad". Además, quiere que los que están "no tengan que estar haciendo 12 horas prácticamente cada día porque no contratan más personal: me parece muy injusto, porque un médico, para cuidar bien, tiene que estar bien, descansado, tiene que estar al 100% con el paciente y somos muchos [pacientes], y más en verano, que es cuando más se necesita", finaliza Mónica.