Obras en Ibiza: el nuevo bulevar de Sant Antoni, pendiente de la conexión eléctrica para cerrar el tráfico

El nuevo bulevar que une la zona del West End con ses Variades podrá inaugurarse en unas dos semanas ya que tan solo queda pendiente recibir la conexión eléctrica para poner en marcha los pilones de tráfico, el mecanismo que solo permitirá el acceso de vehículos autorizados, de vecinos o de servicio. El alcalde, Marcos Serra, ha avanzado este miércoles que, de no surgir imprevistos, la remodelación de la calle Vara de Rey podrá inaugurarse oficialmente en unas dos semanas.

De momento, tras finalizar el grueso de las obras, la renovación de la imagen en esta parte del núcleo de Sant Antoni queda patente con el amplio espacio peatonal y ajardinado que se ha creado y que ya se aprovecha por los establecimientos de la zona para instalar sus terrazas. Esta intervención ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros, de los que 1,4 están subvencionados por el Consell, otros 1,2 por los fondos europeos Next Generation EU y otro millón de euros a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear.

La intención de Sant Antoni es que este bulevar sirva de reclamo para atraer a la multitud de turistas que se concentran para ver la puesta de sol en ses Variades hasta el centro del pueblo, donde conecta con el mural de Okuda en la calle Santa Agnès. Las obras también han servido para instalar y renovar todas las infraestructuras básicas, así como para el soterramiento de los tendidos aéreos de las redes telefónicas y de electricidad.

Detalle de una de las barreras colocadas en los puntos donde se debe restaurar el mural de Okuda. / J.A.C.

Por otra parte, Sant Antoni también ha iniciado las labores de mantenimiento de la obra de Okuda para arreglar aquellos puntos donde se ha levantado la pintura. A este respecto, el alcalde precisó que esta primera reparación queda cubierta con la garantía de un año que incluía el contrato con el artista cántabro, mientras que a partir de la próxima temporada será un gasto que deberá asumir el Ayuntamiento.