Nueva iniciativa política contra la ampliación del aeropuerto: ahora de Unidas Podem en el Parlament

El Grupo Mixto-Unides Podem ha registrado en el Parlament de Baleares una proposición no de ley para rechazar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza promovido por Aenay pedir al Gobierno de España y a la propia empresa que gestiona los aeropuertos de interés general que paralicen cualquier procedimiento administrativo, técnico o contractual vinculado a esta actuación.

La Proposición no de Ley, registrada este jueves, está firmada por el diputado José María García i García, y recuerda que el 17 de febrero, el consejo de administración de Aena aprobó el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, el DORA III, pendiente todavía de aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros. En el marco de ese plan, según la iniciativa, Aena "ya ha iniciado los trámites para la ampliación del aeropuerto de Ibiza mediante la licitación de los servicios de redacción del proyecto", lo que Unidas Podem interpreta como la voluntad de impulsar un incremento de la capacidad aeroportuaria que considera "incompatible con la situación de saturación territorial, social y ambiental que padece la isla".

El partido recuerda que el proyecto prevé una inversión de 229,7 millones para el periodo 2027-2031 y señala que "contempla un incremento del 29% de la superficie aeroportuaria y la ampliación de las 17 puertas de embarque actuales hasta un total de 32, además de nuevas áreas operativas, comerciales y de facturación destinadas a absorber un mayor volumen de tráfico aéreo". La iniciativa recoge que la propia documentación técnica de Aena señala que el proyecto tiene como objetivo "atender las necesidades de tráfico y operaciones previstas", lo que supone "asumir un escenario de crecimiento continuado del tráfico aéreo y de la presión turística sobre Ibiza".

"Ibiza no necesita más cemento"

Unides Podem sostiene que Ibiza "no necesita más cemento, más aviones ni una ampliación indefinida de su capacidad aeroportuaria al servicio de un modelo de crecimiento que ignora los límites reales del territorio". Y añade que, "mientras una parte creciente de la población residente sufre el encarecimiento de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de los servicios públicos, el colapso de las infraestructuras viarias y la presión sobre los recursos básicos, esta ampliación "consolida un modelo económico basado en la dependencia del monocultivo turístico, la presión urbanística y la explotación intensiva del territorio".

El texto advierte de que el impacto ambiental es "especialmente grave" en el entorno del aeropuerto, al afectar a espacios de gran valor ecológico como el Parque Natural de ses Salines, que, advierten, ya está sometido a impactos acústicos, atmosféricos y de presión territorial derivados de la actividad aeroportuaria existente. La ampliación proyectada, sostiene el grupo proponente, "no haría sino agravar esta situación", al incrementar la presión sobre un espacio natural "ya altamente condicionado" por la infraestructura aeroportuaria.

La iniciativa defiende que el proyecto, "lejos de responder a las necesidades sociales de la ciudadanía de Ibiza", profundiza en un modelo que "privatiza beneficios mientras socializa los costes sociales y ambientales".

Las peticiones en el Parlament

La proposición no de ley plantea, en primer lugar, que el Parlament de les Illes Balears rechace el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza promovido por AENA, al considerar que "no responde al interés general ni a la capacidad de carga territorial, social y ambiental de la isla". En segundo lugar, insta al Gobierno de España y a Aena a paralizar cualquier procedimiento.

El tercer punto reclama al Gobierno y a Aena que revisen con carácter urgente el DORA III antes de su aprobación definitiva y el Plan Director del Aeropuerto de Ibiza. La iniciativa también insta al Gobierno y a Aena a incorporar criterios de capacidad de carga territorial, sostenibilidad ambiental y cohesión social en cualquier planificación futura relativa al aeropuerto de Ibiza.

Por último, reclama al Govern que defienda una posición "clara y contundente" de rechazo al proyecto de ampliación del aeropuerto en la Comisión de Coordinación del Aeropuerto de Ibiza, el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Balears "y en cualquier otro órgano, espacio de decisión o ámbito de planificación aeroportuaria".