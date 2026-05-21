De la nostalgia de la Ibiza de Rudolph a los genios de la lámpara de Jesús de Miguel

Emma Salahi, editora británica afincada en Ibiza, presentó el libro de fotografías del artista alemán Walter Rudolph en un elegante y concurrido acto en el club privado Soho House de Santa Eulària. La convocatoria reunió a un centenar de elegantes y glamurosos invitados en una casa de los jardines de este magnífico complejo, que adquirió el volumen de imágenes durante la entrevista realizada por Sonia Cardinal a Salahi para explicar las razones que la llevaron a editar este libro, así como otros proyectos relacionados con la fotografía que vendrán de la mano de la editorial Agony + Ecstasy, que ya produjo otro título del famoso artista catalán Oriol Maspons con fotos de KU y los 70.

Portada del volumen de fotografías de Walter Rudolph. / Juan Suárez y Bred Rusell

Una obra de Jesús de Miguel de la exposición ‘Dins’. / Juan Suárez y Bred Rusell

La pintora Lindsey Nobel cuelga sus lienzos en Studio 55. / Juan Suárez y Bred Rusell

Los artistas Victor Spinelli y Lindsey Nobel ante sus obras. / Juan Suárez y Bred Rusell

Maija Carr y Adrianna Johns. / Juan Suárez y Bred Rusell

El volumen, de 60 páginas a todo color y titulado ‘Ibiza 1976’, está diseñado por Karia Jarvinen y dedicado a la memoria de Walter Rudolph, cuyas imágenes reviven momentos icónicos y emblemáticos de la vida, la moda, la arquitectura, el turismo, los restaurantes, las boutiques, los ambientes, las playas y los bikinis, el transporte con carros, motos y coches de la época y un paseo gráfico por los rincones mas famosos, en estado puro, de una Dalt Vila virgen en los años 70. El prólogo describe la Ibiza de entonces: «Un plato perfecto para fotografiar rincones que emanaban paz, autenticidad y remansos de vida donde encontrar algo único y diferente que retratar, plasmar o fotografiar en absoluta libertad y creatividad como hizo el gran fotógrafo alemán Walter Rudolph en los dorados 70».

Sonia Cardinal y Emma Salahi en la presentación del libro.

En la galería Studio 55 de Santa Eulària la artista Lindsey Nobel expone sus obras de óleo y acrílico bajo el título de ‘Gridded People Series’, piezas que representan un viaje en colores por la vida, el caos y la tranquilidad de las almas que miran la puesta de sol en Ibiza.

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