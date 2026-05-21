Nacho Cano puede utilizar el nombre de Ibiza en su musical: rechazada la demanda del Consell

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha rechazado la demanda del Consell de Ibiza para anular las marcas ‘Ibiza Paradise’ e ‘Ibiza Paradise by Nacho Cano’asociadas al musical del exmiembro de Mecano, Nacho Cano, en unos cines de Madrid. El organismo ha desestimado sendas impugnaciones de la institución insular, que tendrá que pagar en concepto de costas 900 euros.

La institución insular alegó que las denominaciones ‘Ibiza Paradise by Nacho Cano’ e ‘Ibiza Paradise’, sin incluir elementos gráficos o logotipos distintivo, ya que se trata de marcas exclusivamente denominativas, transmitían el mensaje de que los servicios bajo esta denominación son ofrecidos por Nacho Cano en la isla.

La Euipo cree, sin embargo, que la relación entre los elementos que forman la marca es poco clara para que el público pueda identificar, sin un esfuerzo mental adicional, que los servicios se prestan en un ambiente paradisíaco en la isla de Ibiza o que se refieren a una experiencia en la isla.

"Esta combinación de palabras no transmite un mensaje claro a los consumidores sobre qué tipo de conexión podría existir entre las palabras que forman la marca impugnada y, por lo tanto, no pueden, sin una reflexión más profunda, imaginar que se produce una experiencia paradisíaca en Ibiza con solo percibir la marca de la Unión Europea", dicen las resoluciones, consultadas por Europa Press.