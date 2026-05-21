Multazo de 446.000 euros por un alquiler turístico ilegal de una vivienda de Ibiza

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una sanción de 446.834,70 euros por el cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante de una vivienda situada en la calle Pío Baroja, en la zona de Can Lluís de sa Rota, en Jesús. El expediente sancionador se refiere a la comercialización del inmueble como estancia turística vacacional sin disponer del título habilitante correspondiente. Según el Ayuntamiento, la vivienda se destinó a uso turístico sin contar con la autorización necesaria, lo que constituye una infracción urbanística en aplicación de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears.

En mayo de 2025, la Junta de Gobierno Local ya había aprobado la resolución del expediente con la imposición de una sanción inicial de 580.885,11 euros. Posteriormente, la parte interesada presentó un recurso potestativo de reposición en el que alegaba inexistencia de infracción urbanística, prescripción, falta de competencia municipal y vulneración del principio de doble sanción, entre otras cuestiones.

Rebaja de la sanción

Tras analizar el recurso, el Ayuntamiento ha estimado parcialmente las alegaciones y ha rebajado la cuantía de la sanción a 446.834,70 euros, al aplicar un atenuante previsto en la normativa urbanística. El acuerdo, no obstante, desestima el resto de las alegaciones y confirma la existencia de la infracción.

Estas actuaciones se enmarcan en un convenio de colaboración con el Consell de Ibiza para la lucha contra el intrusismo, financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears.