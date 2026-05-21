Milena Herrera: "Aún hay margen para reconducir el proyecto de Aena para el aeropuerto de Ibiza"

“En todo este relato echamos mucho de menos a una persona, a Milena Herrera. ¿Dónde está? ¿Cuándo va a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que escuche a los ibicencos para plantear la reforma del aeropuerto? Queremos que nos ayude, queremos que hable con su jefe, porque no estaría bien predicar contención en Ibiza y practicar sumisión en Madrid”. Es el mensaje que este jueves ha mandado Toni Ramon, tercer teniente de alcalde de Santa Eulària, a la diputada socialista ibicenca en la Cámara baja durante una rueda de prensa celebrada en la rotonda de acceso al aeródromo en la que ha actuado como portavoz de las instituciones gobernadas por su partido en la isla.

Herrera no ha tardado en reaccionar. A preguntas de este diario, lo primero que ha recordado al PP es que "Aena es una sociedad que cotiza en bolsa, una entidad público-privada que funciona de manera absolutamente independiente al Gobierno gracias a la privatización que hizo precisamente el Partido Popular y que, por tanto, a quien hay que dirigirse es directamente a Aena".

"Hay una serie de mejoras que, efectivamente, se tienen que realizar en el aeropuerto para garantizar la calidad del servicio, como es todo lo relacionado con la no separación de los líquidos y de los ordenadores"

La diputada nacional subraya, además, que coincide con "la postura que ha manifestado" su partido: "Hay una serie de mejoras que, efectivamente, se tienen que realizar en el aeropuerto para garantizar la calidad del servicio, como es todo lo relacionado con la no separación de los líquidos y de los ordenadores [en los controles de seguridad], por ejemplo, o el que no haya puertas de embarque en las que la gente tenga que bajar con la maleta dos o tres tramos de escaleras. Esas mejoras sí las apoyamos, pero no [respaldamos] una ampliación en la que se utilice espacio que no sea exclusivamente para ese tipo de mejoras".

Tiempo para que Aena "se explique mejor"

"Estoy -ha añadido a este periódico- absolutamente alineada y trabajando con mi partido para intentar que el proyecto que finalmente desarrolla Aena, que quiero además recordar que está todavía en fase de redacción, sea el que realmente necesita el aeropuerto de Ibiza y no una ampliación más allá de lo estrictamente necesario".

¿Y cree que es todavía posible reconducir el proyecto que Aena tiene previsto para el aeródromo de Ibiza? "Lo que ha encargado Aena es una asistencia técnica para redactar el proyecto, por lo tanto, creo que ahora mismo todavía hay margen para trabajar, por supuesto que sí. Y también hay tiempo para que Aena, además, explique mejor, que yo creo que también lo empezó a hacer estos días, qué es lo que realmente se pretende hacer en el aeropuerto y, por tanto, podamos analizar correctamente lo que se quiere realizar".

Herrera sugiera al PP que "donde debería estar el PP es haciendo su trabajo en los espacios institucionales que le corresponden, ya que gobierna y tiene interlocución directa". "Que hagan -señala- menos gestos a la galería y se centren en conseguir el mejor proyecto ajustado a las necesidades reales del aeropuerto de Ibiza".