Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El Festival Barruguet vuelve a ser este fin de semana el gran motor cultural de Santa Eulària y uno de los principales reclamos de la agenda pitiusa. Desde el viernes y hasta el domingo, el certamen llenará calles, plazas y espacios culturales del municipio con una intensa programación de teatro, circo, danza, títeres, música y espectáculos itinerantes pensados para el público familiar. Una edición especialmente potente que tendrá su jornada más intensa el sábado, con actividades prácticamente ininterrumpidas desde la mañana hasta la noche entre el Palau de Congressos, el Edifici de Cultura y diferentes espacios al aire libre.

El fin de semana también estará marcado por las fiestas de es Puig d’en Valls, que concentran buena parte de sus actos entre el sábado y el domingo con hinchables, exposiciones, artesanía, exhibiciones de gimnasia rítmica, coches clásicos, una gran paella popular y actuaciones musicales como el concierto de Canallas del Guateke o la sesión de Dea Tanit.

A ello se suma el espectáculo de música y danza ‘El viatge de Tinnit’, que llega el viernes por la noche al auditorio de Can Ventosa con una propuesta creada por Arturo Pueyo y Lucía Cardona con la mirada puesta en la historia de Ibiza.

La música tendrá además un protagonismo especial durante todo el fin de semana y especialmente el sábado, con citas destacadas como el concierto ‘Ànima llatina’ de la Banda Juvenil de Can Blau y la Banda Municipal de Sant Josep en es Cubells, la fiesta del 50 aniversario de Es Racó Verd en Sant Josep, el tributo a ZZ Top en Cala de Bou o la actuación de la Jove Big Band Sedajazz en Formentera. Tampoco faltarán el flamenco, el jazz, el rock, el folk o las sesiones de música en directo repartidas por distintos escenarios de Ibiza y Formentera.

Coincidiendo además con el Día Internacional de los Museos, jueves, viernes y sábado incluyen visitas guiadas y actividades especiales en el Museo Arqueológico de Dalt Vila y el Museo Monográfico Puig des Molins, que abrirán sus puertas con propuestas divulgativas y exposiciones vinculadas al patrimonio histórico de la isla.

Además hay cine, literatura, conferencias, actividades infantiles, astronomía, senderismo y encuentros culturales repartidos por toda Ibiza y Formentera. Todo está aquí:

El Museo Arqueológico de Dalt Vila abre sus puertas por el Día de los Museos / J.A Riera

JUEVES 21 DE MAYO

Día Internacional de los Museos

Museo Arqueológico de Dalt Vila, plaza de la Catedral, 3, Eivissa- De 11 a 11.30 y de 11.30 a 12 horas: Visitas guiadas a la Capilla del Salvador y Sala de la Universidad, sede del Museo Arqueológico de Dalt Vila. Reserva previa obligatoria para las visitas guiadas en comunicacio.maef@gmail.com

Cine

‘Pillion’. De Harry Lighton (Reino Unido, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Conferencia

‘Joan Marí Cardona i la geografia d’Eivissa’. Josep Antoni Prats. Universitat Oberta per a Majors. 17 horas. Edificio de Cultura de Santa Eulalia.

Música

Anna & Ainvar, versiones de pop rock de los años 90 y 2000, Can Jordi Blues Station. 19 horas.

Los del Varadero, rumba y pop, bar Tribu. 20 horas.

Martin Pollard, blues, country, folk y rock, Why Not. 20 horas.

Héctor Roldán, canción melódica y pop, Cas Costas. 20 horas.

Eco y Raíz, con Emillie Dreyer y Yan Adrover, folk, jazz y música latina, Racó Verd. 20.30 horas.

'El viatge de Tinnit', este viernes en Can Ventosa / DI

VIERNES 22 DE MAYO

Festival Barruguet Santa Eulària

16.30 horas: ‘Tum Tum Bosc!’, Aiyé Batucada. Música. Itinerante. Gratis.

‘Tum Tum Bosc!’, Aiyé Batucada. Música. Itinerante. Gratis. 17.15 horas: ‘Vola, vola piu’, Xip Xap. Títeres. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Vola, vola piu’, Xip Xap. Títeres. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 17.15 horas: ‘Anónimos’, Rauxa. Circo y títeres. 5/7-7/9 euros.

‘Anónimos’, Rauxa. Circo y títeres. 5/7-7/9 euros. 18.15 horas: ‘Postal Express’, Pere Hosta. Teatro de calle. Itinerante. Gratis.

‘Postal Express’, Pere Hosta. Teatro de calle. Itinerante. Gratis. 19.15 horas: ‘Baktana’, Lazuz. Circo. Plaça d’Espanya. Gratis.

‘Baktana’, Lazuz. Circo. Plaça d’Espanya. Gratis. 20.30 horas: ‘Quotidiafonismes’, Bufa & Sons. Música. Palau de Congressos. 7/9 euros.

Fiestas de Santa Eulària

9 horas: Rutas saludables. Ley de dependencia y yoga. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

Danza

‘El viatge de Tinnit’: Espectáculo de música y danza con idea y concepto de Arturo Pueyo y Lucía Cardona. 20.30 horas. Auditorio de Can Ventosa.

Música

Simple Rock, música de los años 60 y 70, Vista al Puerto. 19.30 horas.

Día Internacional de los Museos

Museo Arqueológico de Dalt Vila, plaza de la Catedral, 3, Eivissa- De 11 a 11.30 y de 11.30 a 12 horas: Visitas guiadas a la Capilla del Salvador y Sala de la Universidad, sede del Museo Arqueológico de Dalt Vila. Reserva previa obligatoria para las visitas guiadas en comunicacio.maef@gmail.com

‘Oxirrinc, 30 anys de la missió arqueològica de la UIB a Egipte’: Visita guiada al Museu Monogràfic de Puig des Molins y a la exposición temporal. 19 horas. Museu Monogràfic de Puig des Molins. Plazas limitadas, reservas por WhatsApp en el 681 31 78 69.

Infantil

‘Contes per estimar i estimar-te millor’: cuentacuentos infantil con Tomeu Granera, de Mallorca, para niños a partir de 3 años. 17.30 horas. Biblioteca Vicent Serra Orvay. Plazas limitadas: 17 familias. Inscripción previa en el teléfono 871 55 40 56 y en bibliosantjordi@santjosep.org

Juvenil

‘Tallers de prevenció de les conductes potencialment addictives i promoció de la salut’: sesión para jóvenes de 12 a 16 años, dentro de un programa sobre adicciones, uso de pantallas, sexualidad, educación emocional y habilidades sociales. De 17 a 18.30 horas. Espai Jove, calle de Ramón y Cajal, 19, Sant Antoni de Portmany.

Canallas del Guateke, en las fiestas de Puig d'en Valls / DI

SÁBADO 23 DE MAYO

Festival Barruguet Santa Eulària

10.30 horas: ‘Vola, vola piu’, Xip Xap. Títeres. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Vola, vola piu’, Xip Xap. Títeres. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 10.30 horas: ‘Tum Tum Bosc!’, Aiyé Batucada. Música. Itinerante. Gratis.

‘Tum Tum Bosc!’, Aiyé Batucada. Música. Itinerante. Gratis. 11 horas: ‘Com els pingüins’, La Bleda. Teatro. Palau de Congressos. 7/9 euros.

‘Com els pingüins’, La Bleda. Teatro. Palau de Congressos. 7/9 euros. 11.30 horas: ‘Woof’, Pere Hosta. Teatro de calle. Plaça d’Espanya. Gratis.

‘Woof’, Pere Hosta. Teatro de calle. Plaça d’Espanya. Gratis. 12.15 horas: ‘Tum Tum Bosc!’, Aiyé Batucada. Música. Itinerante. Gratis.

‘Tum Tum Bosc!’, Aiyé Batucada. Música. Itinerante. Gratis. 12.30 horas: ‘Vola, vola piu’, Xip Xap. Títeres. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Vola, vola piu’, Xip Xap. Títeres. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 13.15 horas: ‘Orquestrina Vulpini’, Circ Bover. Música y circo. Itinerante. Gratis.

‘Orquestrina Vulpini’, Circ Bover. Música y circo. Itinerante. Gratis. 16.15 horas: ‘Orquestrina Vulpini’, Circ Bover. Música y circo. Itinerante. Gratis.

‘Orquestrina Vulpini’, Circ Bover. Música y circo. Itinerante. Gratis. 16.30 horas: ‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 17.15 horas: ‘Gretel i Hansel’, Zum-Zum Teatre. Títeres. 5/7-7/9 euros.

‘Gretel i Hansel’, Zum-Zum Teatre. Títeres. 5/7-7/9 euros. 18.15 horas: ‘Rum Rum Trasto Karts’, Xip Xap. Teatro de calle. Itinerante. Gratis.

‘Rum Rum Trasto Karts’, Xip Xap. Teatro de calle. Itinerante. Gratis. 18.30 horas: ‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 19.15 horas: ‘Baktana’, Lazuz. Circo. Plaça d’Espanya. Gratis.

‘Baktana’, Lazuz. Circo. Plaça d’Espanya. Gratis. 20.30 horas: ‘Mr. Bo’, Marie de Jongh. Teatro. Palau de Congressos. 7/9 euros.

Fiestas de es Puig d’en Valls

18 a 21 horas: Hinchables, pistas cubiertas.

Hinchables, pistas cubiertas. 19 horas: Exhibición de gimnasia rítmica del Club Puig d’en Valls.

Exhibición de gimnasia rítmica del Club Puig d’en Valls. 19 horas: Inauguración de la exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de trabajos realizados por la asociación Creix. Contacto para exponer plantas: WhatsApp 667 020 592 antes del jueves 21 de mayo, centro cultural.

Inauguración de la exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de trabajos realizados por la asociación Creix. Contacto para exponer plantas: WhatsApp 667 020 592 antes del jueves 21 de mayo, centro cultural. 21 horas: Concierto de Canallas del Guateke.

Música

III Cicle Música i Patrimoni. Banda Juvenil de Can Blau y Banda Municipal de Sant Josep: ‘Ànima llatina’. Concierto. Roland Cardona y Toni Pons, directores. 21 horas. Plaça des Cubells. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Audicions d’alumnes de piano del Conservatori d’Eivissa’. Audición de alumnos de piano del Conservatori d’Eivissa. 11 horas. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa. Entrada libre hasta completar aforo.

Fiesta del 50 aniversario de Es Racó Verd, con Can Raia Rocky Band y Bluesmàfia y músicos invitados. Desde las 20 horas. Es Racó Verd, plaza de Sant Josep. Libre acceso.

ZZ Rock: ‘Rock and Ryans’. Tributo a ZZ Top. 21 horas. Ryans Lola’s, Cala de Bou. Gratis.

Jive at Nine Jazz Band: concierto dentro de la jornada de puertas abiertas ‘Música + Astres’. Observación del cielo con Júpiter y la Luna creciente. De 21 a 23 horas. Actividad gratuita. Observatori des Puig des Molins. No es necesario reservar.

Jove Big Band Sedajazz: concierto de jazz contemporáneo con 23 jóvenes talentos, dirigida por Francisco Ángel Blanco ‘Latino’. 22 horas. Plaza de la Constitución, Sant Francesc, Formentera.

Eivissurfers, rock and roll, Mercat de Sant Josep. 11.30 horas.

Groove Garage, funky, pop, rock y soul, Can Jordi Blues Station. 13 horas.

Querencia, flamenco, bar restaurante Aljovic. 15 horas.

Another Band, versiones de rock y funk, Rosana’s. 16.30 horas.

Vis a vis, con Jordi Martínez, Eugenio Cañavate y Vicente Clemente, pop rock, Cas Mestre. 19.30 horas.

Astronomía

‘Formentera Mira al Cel 2026’: Observación astronómica con telescopios de la mano de la Asociación Astronómica de Formentera. Observación de la Luna, Júpiter y sus lunas, y galaxias de primavera. Actividad gratuita y de acceso libre, mirador de Cala Saona 21.30 horas.

Folclore

Cantada. Con motivo de la muestra ‘El cançoner de les Pitiüses’. 12 horas. Faro de la Mola de Formentera.

Lengua

Diada per la Llengua

18.30 horas: Capgrossos y paradas informativas de Plataforma per la Llengua y Obra Cultural Balear de Formentera, plaza de la Constitución.

Capgrossos y paradas informativas de Plataforma per la Llengua y Obra Cultural Balear de Formentera, plaza de la Constitución. 20 horas: Concierto ‘D’un temps, d’un país’, con Borja Penalba y Meritxell Gené, plaza de la Constitución.

Día Internacional de los Museos

Museo Monográfico Puig des Molins, Vía Romana, 31, Eivissa De 10 a 13 horas: Exposición de la colaboración comunitaria del proyecto ‘NecroVivaLab’, sede del Museo Monográfico Puig des Molins. Entrada libre sin reserva.

Excursión

‘Ruta del Port de Sant Miquel a Benirràs’: recorrido senderista por el litoral y los paisajes de Sant Joan. 12,5 kilómetros. Dificultad media. Duración aproximada: 3,5 horas. Salida desde Port de Sant Miquel a las 10 horas. Inscripción previa hasta el 22 de mayo en inscripcions@santjoandelabritja.com

XVII Trobada de Poetes este domingo en Formentera / DI

DOMINGO 24 DE MAYO

Festival Barruguet de Santa Eulària

10 horas: ‘Un futur amb tradició’, Es Broll. Danza. Itinerante. Gratis.

‘Un futur amb tradició’, Es Broll. Danza. Itinerante. Gratis. 10.30 horas: ‘En las nubes’, La Negra. Teatro. 7/9 euros.

‘En las nubes’, La Negra. Teatro. 7/9 euros. 10.45 horas: ‘Woof’, Pere Hosta. Teatro de calle. Plaça d’Espanya. Gratis.

‘Woof’, Pere Hosta. Teatro de calle. Plaça d’Espanya. Gratis. 11.45 horas: ‘Un’we’, Ertza. Danza. Plaça d’Isidor Macabich. Gratis.

‘Un’we’, Ertza. Danza. Plaça d’Isidor Macabich. Gratis. 12 horas: ‘En las nubes’, La Negra. Teatro. 7/9 euros.

‘En las nubes’, La Negra. Teatro. 7/9 euros. 12.30 horas: ‘Rum Rum Trasto Karts’, Xip Xap. Teatro. Itinerante. Gratis.

‘Rum Rum Trasto Karts’, Xip Xap. Teatro. Itinerante. Gratis. 16.30 horas: ‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 16.30 horas: ‘Postal Express’, Pere Hosta. Teatro de calle. Itinerante. Gratis.

‘Postal Express’, Pere Hosta. Teatro de calle. Itinerante. Gratis. 17.15 horas: ‘Un’we’, Ertza. Danza. Plaça d’Isidor Macabich. Gratis.

‘Un’we’, Ertza. Danza. Plaça d’Isidor Macabich. Gratis. 18 horas: ‘Ritme i tradició’, Banda Municipal de Música. Desfile. Itinerante. Gratis.

‘Ritme i tradició’, Banda Municipal de Música. Desfile. Itinerante. Gratis. 18 horas: ‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros.

‘Nintai’, Xènia Fuertes. Teatro. Edifici de Cultura. 4/6 euros. 19.30 horas: ‘Ákri’, Manel Rosés. Circo. Palau de Congressos. 7/9 euros.

Fiestas de es Puig d’en Valls

10.30 a 18.30 horas: Exposición de flores de la Asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de trabajos realizados por la Asociación Creix, centro cultural.

Exposición de flores de la Asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de trabajos realizados por la Asociación Creix, centro cultural. 10.30 a 18.30 horas: Artesanía ibicenca.

Artesanía ibicenca. 10.30 a 18.30 horas: Exposición de motos y coches clásicos de Ibiza y Formentera.

Exposición de motos y coches clásicos de Ibiza y Formentera. 14 horas: Gran paella organizada por la comisión de fiestas de es Puig d’en Valls. Tiques el mismo día a partir de las 11 horas, carpa.

Gran paella organizada por la comisión de fiestas de es Puig d’en Valls. Tiques el mismo día a partir de las 11 horas, carpa. 15.30 horas: Actuación musical de Dea Tanit.

Música

Pol Alcaide: Concierto solidario a beneficio de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif). 20 horas. Iglesia de Santa Creu, Ibiza. 10 euros.

Tabanco y Antonio Muñoz, vermut flamenco, bar taberna Can Bernat Vinya. 13.30 horas.

Eco y Raíz, folk y música latina, El Kiosco de Cala de Bou. 14 horas.

Querencia, flamenco, Tribu, Cala de Bou. 20 horas.

Literatura

‘XVII Trobada de Poetes: Formentera, Pont de Poesia’: Encuentro de poetas en homenaje a Joan Alcover. 20 horas. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’. Organiza: Obra Cultural Balear de Formentera.

‘Baix continu 2023’ y ‘Baix continu 2025’: Presentación de los poemarios y homenaje a Nora Albert. Intervienen Roser Domènech, Eva Tur, Carles Fabregat y Fanny Tur. Lectura de poemas a cargo de Àngels Escandell y Àngels Martínez Corderas. Música de Lucía Herranz y María José Perete. 12.15 horas. Sala Refectori (Dalt Vila).

Exposición de Gerry y Ben Clark en Sa Nostra Sala de Vila / Ayuntamiento de Ibiza

EXPOSICIONES

Gerry Clark y Ben Clark. ‘Encís. Pintura, ceràmica i poesia’. Pintura, cerámica y poesía. Sa Nostra Sala, c/ Aragón, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 6 de junio.

Agustín Bernús. ‘Formentera, entre recuerdos’. Fotografías de Formentera de los años 70 y 80. Centre de Dia y Residencia des Brolls. Hasta el 31 de mayo.

Ismael Cerezo. ‘Un mismo azul’. Pinturas. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, Formentera. Horario: del 19 al 30 de mayo de 2026, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; domingos y lunes por la mañana, sala cerrada. Hasta el 30 de mayo.

‘Creació artística a Santa Eulària al tombant del segle’. Exposición sobre el patrimonio artístico de Santa Eulària con obras de la colección municipal del último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72. De martes a sábado, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 23 de mayo.

Jaume Comas. Exposición de fotografía abstracta. Escola d’Art d’Eivissa. Hasta el 25 de mayo.

Irina Saint. ‘The World Is Yours’. Pintura. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 4 de junio.

Ruth Mulvie. Exposición de pintura contemporánea inspirada en la estética Art Déco, los paisajes soñados y la arquitectura. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 3 de junio.

Sarah Bogajo. ‘About Humans’. Exposición de pintura. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 2 de junio.

Pep Monerris ‘Bagaix’. ‘Històries de materials oblidats’. Centro de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 24 de mayo.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

Carlos Cerdà Alabern. ‘El Jardí de Monet’. Pintura. Inauguración el 8 de mayo de 2026 a las 18 horas. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel kilómetro 9,9, entre Santa Gertrudis y Sant Miquel, de 12 a 23 horas. Hasta el 31 de mayo.

Enric Servera. ‘Amarar’. Pinturas. Inauguración el domingo 10 de mayo a las 12 horas. Sala de Exposiciones de Can Curt, Sant Agustí. De martes a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 31 de mayo.

‘Informa’t a fons’. Biblioteca viajera del Fons Pitiús de Cooperació. Biblioteca Cala de Bou. Para todas las edades. Del 15 de mayo al 15 de junio.

Rafael Cavestany. ‘Color, sonido y sus silencios’. Pintura. Club Diario de Ibiza (avenida de la Paz de Eivissa). Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Hasta el 23 de mayo.

Jesús de Miguel. ‘Dins. Dentro de la lámpara / Inner radiance’. Exposición de pintura. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, domingos, festivos y lunes, cerrado. Hasta el 23 de mayo.

Cristina Ferrer. Pintura al óleo con 18 cuadros dedicados a las islas, con llaüts, folclore, flores del jardín y el campo. Hotel Sanfora de Ibiza, Es Canar, Santa Eulària. Abierto todos los días. Hasta el 3 de junio.

‘Mata Ombres Punt i Seguit’. Proyecto residencia Anantapur. Es Polvorí y Refectori de Dalt Vila. Es Polvorí: de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Refectori: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de mayo.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Ned Irving. ‘Under The Surface’ , exposición fotográfica. Inaugurada el martes 21 de abril en Olas Gallery, en Santa Eulària. Hasta el 23 de mayo.

Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.

Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Museo de Arte contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 31 de mayo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.