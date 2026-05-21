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Se llamaba Marisol

Se llamaba Marisol | AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

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Se llamaba Marisol y tenía 51 años. Su hijo se llamaba Alberto y tenía 24. Ambos murieron víctimas de la pareja de ella, un guardia civil que se quitó la vida, en Alicante. Por eso representantes de varias instituciones locales se sumaron al minuto de silencio en rechazo de este crimen machista en el Casal d’Igualtat de Ibiza.

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