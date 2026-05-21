Llama la atención: que Aena asegure ahora, tras semanas de críticas, que la ampliación del aeropuerto de Ibiza no busca aumentar la capacidad
Que Aena asegure ahora, tras varias semanas de denuncias y críticas por el proyecto de ampliación y reforma del aeropuerto de Ibiza, que no persigue aumentar la capacidad de la terminal, que lleva dos años cerrando con un tráfico superior a los nueve millones de pasajeros. Con independencia de que sea cierto, que el organismo público solo busque modernizar y adecuar las vetustas instalaciones a la realidad actual, ha cometido un tremendo error al no explicar el proyecto a las instituciones públicas, y más cuando el Consell, la más importante de Ibiza, lleva tiempo buscando alternativas y medidas para reducir el impacto del aumento del turismo para garantizar la sostenibilidad de la principal industria pitiusa. Además, no hay que olvidar que la terminal limita con el Parque Natural, un espacio muy sensible que ya sufre desde hace años la proximidad de la actividad aérea.
La decisión del Consell de Formentera de solicitar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que multe a la empresa que ha recurrido en dos ocasiones la adjudicación del contrato para balizar las playas de la isla. Acusa a la mercantil de actuar con «temeridad y mala fe». Mientras, el PSOE pide explicaciones por la falta de señalización de las zonas de baño, con la temporada ya iniciada.
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses