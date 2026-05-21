Interceptan a 30 personas de origen subsahariano en la costa de Formentera

La Guardia Civil ha interceptado este jueves, 21 de mayo, a un total de 30 personas de origen subsahariano en la línea de costa de es Cupinar, en Formentera. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, la actuación se ha producido a las 09.30 horas, cuando los agentes han localizado al grupo en esta zona costera de la isla.

La mejora de las condiciones meteorológicas en los últimos días ha coincidido con un repunte de las llegadas por vía marítima a las Pitiusas, reactivando de nuevo esta ruta migratoria tras varias semanas en las que no llegaron pateras a las costas de Ibiza y Formentera. En el operativo ha intervenido el Puesto de la Guardia Civil de Formentera, que se ha hecho cargo de las actuaciones correspondientes tras la llegada de estas personas a la costa.

La llegada de estos migrantes se produce después de que en las últimas horas hayan aparecido en la costa y el mar que rodea Formentera dos cadáveres de personas que perdieron la vida tratando de llegar a Europa.