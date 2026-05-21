Ibiza recuerda a Marisol, la ibicenca asesinada por su marido en Alicante

Los ayuntamientos de Ibiza se han sumado este jueves a los actos de recuerdo y condena por el asesinato de Marisol, una mujer ibicenca de 51 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado sábado en la localidad alicantina de Dolores. El Ayuntamiento de Ibiza ya guardó ayer un minuto de silencio en señal de duelo y condena, mientras que este jueves se han sumado otros consistorios y el Consell Insular de Ibiza con actos de recuerdo y apoyo a la familia. Los homenajes han servido para mostrar el rechazo institucional a la violencia machista y trasladar el apoyo de la isla a los familiares y allegados de las víctimas.

Consell de Ibiza

El Consell de Ibiza ha guardado este jueves un minuto de silencio en la sede de la institución en señal de duelo y respeto por la última víctima de violencia machista: una mujer ibicenca y su hijo, que vivían en la localidad alicantina de Dolores.

El acto ha contado con la participación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que ha realizado declaraciones tras el minuto de silencio convocado en memoria de las víctimas.

Representantes del Consell de Ibiza realizando el minuto de silencio en conmemoración a Marisol / Consell d'Eivissa

Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha guardado este jueves un minuto de silencio ante la Casa Consistorial en señal de rechazo y condena por el asesinato de Marisol.

Representantes municipales y trabajadores del consistorio se han sumado a este acto de recuerdo y solidaridad con la víctima, sus familiares y allegados. El Ayuntamiento ha reafirmado, además, su compromiso institucional en la lucha contra la violencia machista.

Representantes de Santa Eulària en las puertas del ayuntamiento / Ayuntamiento de Santa Eulària

Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni se ha sumado este jueves al minuto de silencio con motivo de la muerte por violencia machista de una mujer ibicenca en Alicante y de su hijo. El Consistorio ha mostrado así su condena por el crimen y su apoyo a la víctima y a su familia.

Representantes del ayuntamiento de San Antonio realizando un minuto de silencio / Ayuntamiento de San Antonio

Formentera

El Consell de Formentera ha convocado para el mediodía de hoy jueves un minuto de silencio con motivo de la muerte en la localidad de Dolores, Alicante, de una mujer de Ibiza el pasado día 16, víctima de la violencia machista.

En el acto encabezado por el presidente insular, Óscar portas, se ha celebrado frente a la fachada principal del edificio que acoge al Consell Insular en Sant Francesc y han participado consellers de todos los grupos políticos con presencia en el plenario de la institución, según informa un comunicado de prensa.

El Ministerio de Igualdad confirmó el pasado miércoles que la muerte de la mujer, de 51 años, se produjo a manos de su pareja, un agente de la Guardia Civil de 55 años, que también acabó con la vida de su hijo en común, de 24 años, antes de suicidarse.

Minuto de silencio frente al Consell de Formentera / CIF