Crímenes
Ibiza recuerda a Marisol, la ibicenca asesinada por su marido en Alicante
Los ayuntamientos de la isla se han sumado a los minutos de silencio en señal de condena por el crimen machista y de apoyo a la familia de la víctima
Los ayuntamientos de Ibiza se han sumado este jueves a los actos de recuerdo y condena por el asesinato de Marisol, una mujer ibicenca de 51 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado sábado en la localidad alicantina de Dolores. El Ayuntamiento de Ibiza ya guardó ayer un minuto de silencio en señal de duelo y condena, mientras que este jueves se han sumado otros consistorios y el Consell Insular de Ibiza con actos de recuerdo y apoyo a la familia. Los homenajes han servido para mostrar el rechazo institucional a la violencia machista y trasladar el apoyo de la isla a los familiares y allegados de las víctimas.
Consell de Ibiza
El Consell de Ibiza ha guardado este jueves un minuto de silencio en la sede de la institución en señal de duelo y respeto por la última víctima de violencia machista: una mujer ibicenca y su hijo, que vivían en la localidad alicantina de Dolores.
El acto ha contado con la participación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que ha realizado declaraciones tras el minuto de silencio convocado en memoria de las víctimas.
Santa Eulària
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha guardado este jueves un minuto de silencio ante la Casa Consistorial en señal de rechazo y condena por el asesinato de Marisol.
Representantes municipales y trabajadores del consistorio se han sumado a este acto de recuerdo y solidaridad con la víctima, sus familiares y allegados. El Ayuntamiento ha reafirmado, además, su compromiso institucional en la lucha contra la violencia machista.
Sant Antoni
El Ayuntamiento de Sant Antoni se ha sumado este jueves al minuto de silencio con motivo de la muerte por violencia machista de una mujer ibicenca en Alicante y de su hijo. El Consistorio ha mostrado así su condena por el crimen y su apoyo a la víctima y a su familia.
Formentera
El Consell de Formentera ha convocado para el mediodía de hoy jueves un minuto de silencio con motivo de la muerte en la localidad de Dolores, Alicante, de una mujer de Ibiza el pasado día 16, víctima de la violencia machista.
En el acto encabezado por el presidente insular, Óscar portas, se ha celebrado frente a la fachada principal del edificio que acoge al Consell Insular en Sant Francesc y han participado consellers de todos los grupos políticos con presencia en el plenario de la institución, según informa un comunicado de prensa.
El Ministerio de Igualdad confirmó el pasado miércoles que la muerte de la mujer, de 51 años, se produjo a manos de su pareja, un agente de la Guardia Civil de 55 años, que también acabó con la vida de su hijo en común, de 24 años, antes de suicidarse.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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