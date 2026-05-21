Ordenanzas municipales
Ibiza recoge cada día 24 litros de excrementos caninos
La Policía Local de Ibiza recuerda las multas de hasta 2.000 euros para los dueños de perros que incumplan la ordenanza
La Policía Local de Ibiza ha difundido un vídeo informativo dirigido a los propietarios de perros para recordarles sus obligaciones en la vía pública y las sanciones a las que pueden enfrentarse si incumplen la ordenanza municipal.
En la grabación, un agente subraya que las mascotas “forman parte de la ciudad”, pero también que su tenencia implica una responsabilidad. Por ello, recuerda que los perros deben ir siempre atados en la vía pública y que solo pueden soltarse en zonas habilitadas para ello, como los pipicanes.
Uno de los puntos en los que insiste la Policía Local es la recogida de los excrementos. Según el mensaje difundido, en la ciudad se recogen cada día 24 litros de excrementos caninos. Además, los agentes recuerdan la obligación de diluir la orina de los animales para evitar malos olores y el deterioro del mobiliario urbano.
Perros potencialmente peligrosos
El vídeo también hace referencia a los perros potencialmente peligrosos. En estos casos, la Policía Local recuerda que es obligatorio el uso de bozal y de correa corta, nunca extensible. Además, los propietarios deben contar con la licencia correspondiente para poder llevarlos.
La Policía Local advierte de que incumplir la ordenanza puede conllevar sanciones de hasta 2.000 euros. El cuerpo municipal apela a la responsabilidad de los propietarios y destaca que, con pequeños gestos, se puede contribuir a una Ibiza “más limpia, más segura y más responsable”.
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